Kraken kripto kredilerine Wall Street modelini getiriyor - Son Dakika
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Kraken kripto kredilerine Wall Street modelini getiriyor

Kraken kripto kredilerine Wall Street modelini getiriyor
26.06.2026 12:00
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Kripto borsası Kraken ve zincir üstü varlık yöneticisi Maple, kripto teminatlı kurumsal krediler için zincir üstü bir depo finansmanı tesisi başlattı. Adım, geleneksel kredi piyasalarında yaygın kullanılan bir yapıyı dijital varlık kredilerine taşıyor.

Açıklamaya göre tesis, Kraken'in tezgâh üstü (OTC) kredi işini, iflastan korunmalı bir özel amaçlı kuruluş (SPV) ve USDC cinsinden finansman kullanarak fonlayacak.

Geleneksel ikili kripto kredilerinden farklı olarak tesis SPV üzerinden yapılandırıldı. Bu yapıda Maple kıdemli finansman sağlıyor, Kraken ise işlemde bir pay tutuyor. Düzenleme, Kraken'in ek bilanço sermayesi bağlamadan kurumsal kredi işini büyütmesini amaçlıyor.

TOKENİZE KREDİ 6,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Tokenize kredide dağıtılan değer, bir yıl önceki yaklaşık 1,87 milyar dolardan 6,2 milyar doları aştı. Maple ise yaklaşık 1,4 milyar dolarlık tokenize kredi varlığıyla sektörün en büyük platformu olarak öne çıkıyor. Maple'a göre yeni yapı, kurumsal kredi verenlere Bitcoin ve Ethereum ile teminatlandırılmış kıdemli ve aşırı teminatlı bir pozisyon sunarken teminat ile kredi performansının zincir üstünde izlenmesine olanak tanıyor.

Büyük ticari işlemlerde, özellikle ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde (CMBS) sık kullanılan iflastan korunmalı SPV yapısı, borçlunun iflas başvurusu yapma imkânını ortadan kaldırıyor. Kraken iştirakleri kredileri oluşturacak, satacak ve hizmetini yürütecek, bu arada işlemde bir pozisyon koruyacak. Wyoming ruhsatlı Özel Amaçlı Mevduat Kurumu olan Kraken Financial dayanak teminatı tutacak, bağımsız SPV yöneticisi Zaria ise tesisin yönetimini üstlenecek. Şirketler tesisin büyüklüğünü veya finansal koşullarını açıklamadı.

TOKENİZE KREDİ PİYASASI 4 TRİLYON DOLARA UZANABİLİR

Adım, kripto kredilerinin Celsius ve BlockFi gibi kredi kuruluşlarının çöküşüyle sarsılan 2022 piyasasının ardından yeniden inşa edildiği bir döneme denk geldi. Mayısta Ripple, kurumsal birincil brokerlik işinin kredi kapasitesini artırmak için yatırım yöneticisi Neuberger Berman'dan 200 milyon dolarlık bir kredi imkânı sağlamıştı. Aynı ay Bernstein analistleri, blok zinciri tabanlı kredilerin konut, taşıt ve küçük işletme kredilerine yayılmasıyla tokenize kredinin 4 trilyon dolarlık bir pazara dönüşebileceğini söyledi.

Zincir üstü kredi gelişmeyi sürdürse de merkeziyetsiz finansın (DeFi) bazı bölümleri zorlandı. Kredi protokolü Radiant Capital, 2024'teki 50 milyon dolarlık istismardan toparlanamayınca bu ay faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu ve kaybedilen fonları yerine koyamadığını ya da yeni sermaye bulamadığını belirtti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kraken kripto kredilerine Wall Street modelini getiriyor - Son Dakika

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