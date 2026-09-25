Kripto borsası Bitget'te güvenlik krizi - Son Dakika
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Kripto borsası Bitget'te güvenlik krizi

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Kripto borsası Bitget\'te güvenlik krizi
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Bitget, cüzdanlarını hedef alan saldırıda yaklaşık 351,6 milyon dolarlık varlığın etkilendiğini açıkladı. Para çekme işlemlerini geçici olarak durduran şirket, kaybın kullanıcı koruma fonu kapsamında karşılanacağını bildirdi.

Bitget Üst Yöneticisi Gracy Chen'in 25 Eylül'de paylaştığı güvenlik duyurusuna göre yetkisiz transferler, 24 Eylül akşamı tespit edildi. Güvenlik ekibi acil müdahale sürecini başlatırken şüpheli adresler işaretlendi ve ilgili birimlere bildirildi.

Chen, ihlalin borsanın üç katmanlı cüzdan yapısındaki sıcak ve ara katman cüzdanlarının bir bölümünü etkilediğini belirtti. İnternete bağlı olarak günlük işlemlerde kullanılan sıcak cüzdanların aksine çevrim dışı saklama için kullanılan soğuk cüzdanların güvende olduğunu söyledi.

BİTGET PARA ÇEKME İŞLEMLERİNİ DURDURDU

Borsa, güvenlik incelemesi tamamlanana kadar para çekme işlemlerini tedbir amacıyla askıya aldığını duyurdu. Chen'in açıklamasında para yatırma ve alım satım hizmetlerinin çalışmaya devam ettiği, kullanıcı hesaplarındaki bakiyelerin doğru olduğu belirtildi.

Çekimlerin yeniden açılması için kesin bir saat verilmedi. Şirket, işlemlerin güvenlik incelemesinin ardından başlatılacağını bildirdi.

Chen, kullanıcı koruma fonunda 464 milyon doların üzerinde varlık bulunduğunu ve açıklanan kaybın tamamının fonun kapsamına girdiğini söyledi. Borsa böylece zararı karşılama taahhüdü verirken açıklamada bu sürecin tamamlandığına ilişkin bilgi yer almadı.

SALDIRININ YÖNTEMİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Saldırıya ilişkin ilk uyarılar, borsaya ait olarak etiketlenmiş cüzdanlardan kısa sürede aynı adrese yapılan transferlerin fark edilmesiyle geldi. Zincir üstü incelemelerde başlangıçta yaklaşık 180 milyon dolarlık hareket izlenirken Chen'in açıklaması, etkilenen toplam tutarı 351,6 milyon dolar olarak duyurdu.

Şirket, kolluk kuvvetleri ve zincir üstü güvenlik firmalarının bilgilendirildiğini açıkladı. Saldırganların cüzdanlara hangi yöntemle eriştiği ise ilk resmî duyuruda açıklanmadı.

Bitget, saldırının nedenini ve alınacak önlemleri içeren ayrıntılı olay raporunu 24 saat içinde yayımlayacağını bildirdi. İnceleme tamamlanana kadar saldırı yöntemi hakkında varsayımda bulunmayacağını belirtti.

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