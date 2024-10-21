Kripto borsası Coinbase CEO'su Armstrong ABD seçimlerinde tercihini açıkladı - Son Dakika
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Kripto Para

Kripto borsası Coinbase CEO'su Armstrong ABD seçimlerinde tercihini açıkladı

Kripto borsası Coinbase CEO\'su Armstrong ABD seçimlerinde tercihini açıkladı

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, ABD Senato seçimlerinde Cumhuriyetçi kripto yanlısı adaylara desteğini açıkladı. Massachusetts ve Pennsylvania'dan yarışan adaylara dikkat çeken Armstrong, kripto sektörünün politikadaki rolünü pekiştirmeye çalışıyor. Kripto savunucusu olarak bilinen adaylar arasında John Deaton ve David McCormick öne çıkıyor.

21.10.2024 15:59
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Coinbase'in kurucusu ve CEO'su Brian Armstrong, Kasım ayındaki ABD Senato seçimlerinde kripto para piyasasını destekleyen Cumhuriyetçi adayları açıkça desteklediğini duyurdu. Armstrong, bu hamlesiyle, kripto sektörünün politikadaki etkisinin altını çizdi ve seçmenleri belirli adaylara yönlendirme çağrısı yaptı.

Brian Armstrong Siyasi Arenada Aktif Rol Almaya Başladı

Kripto para borsası Coinbase'in kurucu ortağı ve CEO'su Brian Armstrong, ABD'deki yaklaşan Senato seçimlerinde bazı Cumhuriyetçi adaylara desteğini açıkladı. Armstrong, özellikle kripto para piyasasına olumlu yaklaşan isimlere arka çıkıyor.

Kısa bir süre önceX (eski adıyla Twitter) platformundan paylaşım yapan Armstrong, Massachusetts'ten aday olan kripto para ve Ripple destekçisi avukat John Deaton ve Pennsylvania'dan yarışacak eski Bridgewater Associates CEO'su David McCormick'i ön plana çıkardı. Coinbase CEO'su, Pennsylvania'daki seçmenlere seslenerek McCormick için "Kripto konularında en bilgili aday o, ona oy verin." çağrısında bulundu.

Armstrong, Demokrat Parti'den Senatör Elizabeth Warren'a da eleştiri oklarını yöneltti. Warren'ın SEC Başkanı Gary Gensler'i atayarak kripto sektörünü zayıflatma girişimlerine öncülük ettiğini öne süren Armstrong, bu nedenle Warren'ın Cumhuriyetçi rakibi Deaton'ı desteklediğini belirtti.

Geçmişte şirket politikalarını "apolitik" olarak tanımlayan Armstrong'un son dönemde siyasi arenada daha etkin rol almaya başladığı gözleniyor. Coinbase'in "Stand With Crypto" adlı savunuculuk projesi, ABD Kongresi'nde kripto dostu politikaları destekleyen adayların yanında yer alacağını duyurdu.

Bu gelişmeler, Coinbase CEO'sunun ve şirketinin siyasete artan ilgisinin, kripto para birimlerinin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor. Armstrong, başkanlık yarışında taraf tutmaktan kaçınsa da Senato seçimlerinde net bir duruş sergiledi.

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