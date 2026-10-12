Kripto cüzdanında gizli donanım bulundu - Son Dakika
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Kripto cüzdanında gizli donanım bulundu

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Kripto cüzdanında gizli donanım bulundu
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Ledger, kripto kayıplarını araştırırken bir müşterisinin cihazında izinsiz eklenmiş donanım buldu. CryptoBilis tüm donanım cüzdanı satışlarını durdurdu. Parçanın bildirilen kayıplardaki rolü ve etkilenen cihazların toplam sayısı henüz netleşmedi.

Donanım cüzdanı üreticisi Ledger'ın 10 Ekim açıklaması, soruşturmada en az bir cihaza fiziksel müdahale edildiğini doğruladı. İnceleme, Güneydoğu Asya'daki satıcı CryptoBilis üzerinden cihaz alan kullanıcıların izinsiz transfer bildirimleri üzerine başlatılmıştı.

Şirket, 11 Ekim'deki güncellemesinde şimdiye kadar belirlediği vakaların CryptoBilis'ten alınan cihazlarla bağlantılı olduğunu söyledi. Etkilenen cihaz sayısını sınırlı olarak nitelendiren Ledger, kesin sayı açıklamadı. Kendi güvenlik altyapısının, sistemlerinin veya hizmetlerinin ele geçirildiğine ilişkin bir bulgu olmadığını belirtti.

EKRANIN ARKASINDA EK DONANIM BULUNDU

Tibane Labs'in ayrı teknik incelemesi, değiştirilmiş Ledger Nano X cihazlarında ekranın arkasına gizlenen elektronik parçaları ortaya koydu. Araştırmacılar, ek donanımın ekrana iletilen bilgileri okuyarak cüzdan kurulumu sırasında gösterilen kurtarma kelimelerini ele geçirebileceğini anlattı.

İncelemeye göre bu yöntem, cüzdanın güvenli çipini kırmak yerine ekrana giden bilgileri hedefliyor. Araştırmacılar, değiştirilmiş cihazın dışarıdan normal görünebildiğini ve orijinallik kontrolünü geçebildiğini belirtti. Ledger'ın doğruladığı cihazdaki parçanın bütün kayıpları açıklayıp açıklamadığı ise araştırılıyor.

Cüzdanı yeniden oluşturmak için kullanılan kurtarma kelimeleri, varlıklara erişimin anahtarını taşıyor. Bu kelimeleri ele geçiren biri, fiziksel cihaza sahip olmadan başka bir cüzdan üzerinden transfer yapabiliyor.

KAYIP TAHMİNİ 93,2 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Zincir üstü veri şirketi Bitquery, 11 Ekim güncellemesinde altı ağdaki 315 cüzdandan yaklaşık 93,2 milyon dolar çıkarıldığını hesapladı. Yeni cüzdanların incelemeye eklenmesiyle yükselen bu tutar, araştırma şirketinin tahminini yansıtıyor. Ledger toplam kaybı henüz doğrulamadı.

Bitquery, olayla bağlantılı adreslerdeki 10 milyon dolarlık USDT'nin Tether tarafından dondurulduğunu da bildirdi. Varlıkların dondurulması, mağdurlara geri ödendiği anlamına gelmiyor.

Ledger'ın açıklamasına göre CryptoBilis, inceleme tamamlanana kadar bütün donanım cüzdanı satışlarını durdurdu. Üretici, bu satıcıdan cihaz alıp henüz kurulum yapmayanlara cihazı başlatmamalarını önerdi. Kurulum yapanların ise yeni kurtarma kelimeleriyle oluşturulmuş yeni bir donanım cüzdanına varlıklarını taşımayı değerlendirmelerini istedi.

Şirket, yetkililer ve SEAL_911 güvenlik ekibiyle çalıştığını, etkilenen müşterilerle iletişime geçtiğini açıkladı. Kullanıcılara yalnızca resmi kanalları izlemeleri çağrısında bulunan Ledger, destek ekibinin 24 kelimelik kurtarma ifadesini hiçbir zaman istemeyeceğini vurguladı.

Kripto ParaSon Dakika

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