Kripto dünyasında yeni tehlike: Yazım yanlışı tüm varlıklarınızın çalınmasına neden olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto dünyasında yeni tehlike: Yazım yanlışı tüm varlıklarınızın çalınmasına neden olabilir

Kripto dünyasında yeni tehlike: Yazım yanlışı tüm varlıklarınızın çalınmasına neden olabilir

Google aramalarında yapılan basit bir yazım hatasının, Sony'nin Soneium Blockchain projesi ararken kötü niyetli sitelere yönlendirme riski taşıdığı belirlendi. Scam Sniffer'ın raporlarına göre, bu tür siteler kullanıcıların kripto cüzdanlarını hızla boşaltabiliyor. Yanıltıcı reklamlar ve dolandırıcıların kullandığı gizleme teknikleriyle, bu tuzaklar daha da tehlikeli bir hâl alıyor.

22.10.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google'da yapılan küçük bir yazım hatası, kripto cüzdanınız için büyük bir tehlike olabilir. Web3 güvenlik şirketi Scam Sniffer, Sony'nin Soneium Blockchain projesini yanlış yazmanın kullanıcıları zararlı kimlik avı sitelerine yönlendirebileceğini ortaya çıkardı. Yanıltıcı reklamlar ve gelişmiş gizleme teknikleri, bu dolandırıcılıkları her zamankinden daha tehlikeli hale getiriyor.

Kripto Güvenliğiniz İçin Bir Yazım Yanlışı Yeter

Web3 güvenlik uzmanı Scam Sniffer, Sony'nin yeni Blockchain girişimi Soneium'u hedef alan tehlikeli bir dolandırıcılık yöntemini tespit etti. Yapılan araştırmalar, Google'da "someium" şeklinde yanlış yazılan aramalarda ortaya çıkan sahte reklamların, kullanıcıların kripto varlıklarını tehlikeye attığını gösteriyor.

Gün içinde sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, dolandırıcılar basit bir yazım hatası üzerine kurguladıkları tuzakla kullanıcıları sahte bir internet sitesine yönlendiriyor. Scam Sniffer'ın tespitlerine göre oldukça basit görünümlü bu sahte siteler, Google'ın denetim mekanizmalarından kaçmak için gelişmiş teknikler kullanıyor.

Sony ve Startale Labs ortaklığıyla geliştirilen Ethereum tabanlı Katman 2 projesi Soneium'u hedefleyen bu dolandırıcılık girişimi, özellikle hedef alınmayan kullanıcılar tarafından fark edilmesi zor bir tehdit oluşturuyor. Google henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Kripto dünyasındaki dolandırıcılık vakaları endişe verici boyutlara ulaşıyor. Scam Sniffer'ın verilerine göre 2024'ün üçüncü çeyreğinde 127 milyon doların üzerinde kripto para çalındı. Nisan ayında ise Google üzerinden erişilen sahte sitelere kanan kullanıcılar, birkaç hafta içinde 4 milyon dolar kaybetti.

Dolandırıcılar, tanınmış markaların ve protokollerin alan adlarına benzer adresler kullanarak kullanıcıları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Uzmanlar, kripto işlemlerinde kullanıcıları daha dikkatli olmaya ve bağlantıları iki kez kontrol etmeye davet ediyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Google, Sony, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto dünyasında yeni tehlike: Yazım yanlışı tüm varlıklarınızın çalınmasına neden olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 20:23:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto dünyasında yeni tehlike: Yazım yanlışı tüm varlıklarınızın çalınmasına neden olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.