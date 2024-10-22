Kripto dünyasında yeni tehlike: Yazım yanlışı tüm varlıklarınızın çalınmasına neden olabilir

Kripto Para

Google'da yapılan küçük bir yazım hatası, kripto cüzdanınız için büyük bir tehlike olabilir. Web3 güvenlik şirketi Scam Sniffer, Sony'nin Soneium Blockchain projesini yanlış yazmanın kullanıcıları zararlı kimlik avı sitelerine yönlendirebileceğini ortaya çıkardı. Yanıltıcı reklamlar ve gelişmiş gizleme teknikleri, bu dolandırıcılıkları her zamankinden daha tehlikeli hale getiriyor.

Kripto Güvenliğiniz İçin Bir Yazım Yanlışı Yeter

Web3 güvenlik uzmanı Scam Sniffer, Sony'nin yeni Blockchain girişimi Soneium'u hedef alan tehlikeli bir dolandırıcılık yöntemini tespit etti. Yapılan araştırmalar, Google'da "someium" şeklinde yanlış yazılan aramalarda ortaya çıkan sahte reklamların, kullanıcıların kripto varlıklarını tehlikeye attığını gösteriyor.

Gün içinde sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, dolandırıcılar basit bir yazım hatası üzerine kurguladıkları tuzakla kullanıcıları sahte bir internet sitesine yönlendiriyor. Scam Sniffer'ın tespitlerine göre oldukça basit görünümlü bu sahte siteler, Google'ın denetim mekanizmalarından kaçmak için gelişmiş teknikler kullanıyor.

Sony ve Startale Labs ortaklığıyla geliştirilen Ethereum tabanlı Katman 2 projesi Soneium'u hedefleyen bu dolandırıcılık girişimi, özellikle hedef alınmayan kullanıcılar tarafından fark edilmesi zor bir tehdit oluşturuyor. Google henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Kripto dünyasındaki dolandırıcılık vakaları endişe verici boyutlara ulaşıyor. Scam Sniffer'ın verilerine göre 2024'ün üçüncü çeyreğinde 127 milyon doların üzerinde kripto para çalındı. Nisan ayında ise Google üzerinden erişilen sahte sitelere kanan kullanıcılar, birkaç hafta içinde 4 milyon dolar kaybetti.

Dolandırıcılar, tanınmış markaların ve protokollerin alan adlarına benzer adresler kullanarak kullanıcıları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Uzmanlar, kripto işlemlerinde kullanıcıları daha dikkatli olmaya ve bağlantıları iki kez kontrol etmeye davet ediyor.