Kripto ETF'lerinde dengeler değişti: Ethereum ilk kez öne geçti - Son Dakika
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Kripto ETF'lerinde dengeler değişti: Ethereum ilk kez öne geçti

Kripto ETF\'lerinde dengeler değişti: Ethereum ilk kez öne geçti
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Temmuzda spot Ethereum ETF'lerine gelen net giriş, ilk kez spot Bitcoin ETF'lerinin iki katını aştı. Ethereum ürünleri 365 milyon dolarla rekor kırarken Bitcoin ürünleri 205 milyon dolarda kaldı. Gelişme, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a bakışında olası bir dönüşün ilk işareti olarak yorumlanıyor.

Son iki yılda kripto ETF'leri denince akla büyük ölçüde Bitcoin geliyordu. Temmuzda ise tablo tersine döndü. Spot Ethereum ETF'leri lansmanından bu yana en iyi aylık girişini yaşarken, spot Bitcoin ETF'leri en zayıf ayını geçirdi. Ethereum ürünleri ilk kez, Bitcoin ürünlerinin çektiği sermayenin iki katından fazlasını topladı.

Bu ayrışma, Bitcoin ETF'lerinin 2026'nın ilk yarısında net çıkış kaydetmesinin ardından geldi. ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri 2026'nın ilk yarısını 5,4 milyar dolarlık net çıkışla kapattı. Bu rakam, ürünlerin Ocak 2024'teki lansmanından bu yana ilk negatif yarıyılı oluşturdu. Toplam varlık büyüklüğü de zirvedeki 70 milyar doların üzerinden yaklaşık 55 milyar dolara indi. Asıl tartışma ise temmuzdaki ayrışmanın geçici mi yoksa kalıcı bir eğilimin başlangıcı mı olduğu üzerinde yoğunlaşıyor.

Bu eğilimin kalıcı olduğunu savunanlara göre kurumsal yatırımcılar Ethereum'u artık yalnızca Bitcoin'e alternatif bir varlık olarak değil, stablecoin işlemlerinin gerçekleştiği bir altyapı olarak da değerlendiriyor. BlackRock'ın 2026 görünüm raporu Ethereum'u, stablecoin kullanımındaki ve varlıkların blok zincirine taşınmasını sağlayan tokenizasyondaki büyümeden yararlanabilecek başlıca ağlardan biri olarak gösterdi. Toplam stablecoin piyasa değeri haziranda 322 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 2024 başında 137 milyar dolardı. Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee, ETH/BTC oranını yukarı taşıyabilecek üç etken olarak stablecoin büyümesini, varlık tokenizasyonunu ve Ethereum'un takas katmanı olarak genişleyen rolünü gösterdi.

STAKING GETİRİSİ ETHEREUM ETF'LERİNİ DESTEKLİYOR

Bitcoin ile staking özelliği bulunan Ethereum ETF'leri arasındaki önemli farklardan biri düzenli getiri imkânı olarak öne çıkıyor. Spot Bitcoin ETF'leri fiyat hareketine maruz kalım sunarken, staking özelliği bulunan Ethereum ETF'leri buna ek olarak getiri üretebiliyor. Ethereum ağında staking getirisi şu anda yıllık brüt yüzde 3,1 ile 3,3 arasında değişiyor. Fon ücretleri düşüldükten sonra yatırımcıya kalan net dağıtım yaklaşık yüzde 2'ye iniyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), martta staking ödüllerini menkul kıymet saymayan ortak bir yorum yayımladı. Bu yorum, bir yıldan uzun süredir bekleyen staking ETF'lerine ilişkin düzenleyici belirsizliğin azalmasını sağladı. BlackRock'ın ETHB fonu, mart ayından bu yana Ethereum ETF'lerine yönelik talebin dalgalandığı günlerde de giriş çekmeyi sürdürdü.

BİTCOİN ETF'LERİNDE GİRİŞLER YENİDEN HIZLANDI

Karşı görüşe göre temmuzdaki ayrışma, Ethereum'a ilgideki artıştan çok Bitcoin'in zayıflığından kaynaklandı. Bitcoin, Ekim 2025'teki 126 bin 80 dolarlık zirvesinden mayısta 60 bin doların altına, yüzde 50'yi aşan bir düşüşle geriledi. Nitekim ağustosun ilk haftasında Bitcoin ETF'lerine giriş yeniden hızlandı ve haftalık giriş 750 milyon doları aştı. Bitcoin ETF'lerine girişler bu tempoyu sürdürürse temmuzdaki ayrışma geçici kalabilir.

Rekabet de bir başka risk oluşturuyor. Şubat 2026'da Solana, stablecoin işlem hacminde ilk kez Ethereum'u geçti. Ayrıca yüzde 4 dolayında getiri sunan ABD tahvilleri dururken, yüzde 2'lik staking getirisinin kurumsal sermayeyi kripto lehine çevirmeye yetmeyebileceği belirtiliyor. Son olarak Bitcoin 64 bin 200 dolar, Ethereum ise 1908 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Analistler, tek aylık verinin bir trend oluşturmadığını ve dönüşün kalıcı olup olmadığını ağustos rakamlarının göstereceğini vurguluyor.

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SON DAKİKA: Kripto ETF'lerinde dengeler değişti: Ethereum ilk kez öne geçti - Son Dakika
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