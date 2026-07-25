Kripto için karar anı yaklaşıyor - Son Dakika
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Kripto için karar anı yaklaşıyor

Kripto için karar anı yaklaşıyor
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Bir kripto piyasası analistine göre Bitcoin ve Ethereum teknik açıdan kritik bir kavşağa yaklaşıyor. Analist Dan Gambardello, ABD Senatosu'ndaki CLARITY Yasası sürecinin ve İran'la yeniden alevlenen çatışmanın piyasanın yukarı kırılmasını mı yoksa düşüşe geri dönmesini mi belirleyeceğini söylüyor.

Analiste göre asıl mesele belirsizlik. Gambardello, kriptonun "belirsizlikten nefret ettiğini" belirterek İran'ın askeri hedeflerine yönelik süregelen ABD saldırılarına ve Washington'ın CLARITY Yasası'nın ağustos tatili öncesinde Senato genel kuruluna gelip gelmeyeceğine dair karışık sinyallere dikkat çekti.

Analist, kripto piyasa yapısı yasası çevresindeki çelişkili görünen açıklamaları öne çıkardı. Baş müzakerecilerden biri olarak tanımlanan Patrick Witt'in, yasanın oylamaya doğru ilerleyeceğinden emin olduğunu söylediği aktarıldı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune'un ise gazetecilere yasanın ağustostan önce geçmesinin olası olmadığını söylediği belirtildi. Gambardello'ya göre yakın vadedeki en kötü senaryo, Thune'un tasarıyı hiç genel kurul oylamasına getirmemesi olurdu. Analist bunun kripto piyasasının sonu anlamına gelmeyeceğini, fakat geniş bir dip sürecine eşlik eden oynak ve yatay fiyat hareketini uzatabileceğini vurguladı. Gambardello, tatil öncesinde 7 Ağustos'u olası bir son tarih olarak işaret ederek önümüzdeki birkaç iş gününü kritik gördüğünü söyledi.

BİTCOİN İÇİN 72 BİN DOLAR DİRENCİ VE ALT BİRİKME BÖLGESİ

Gambardello'ya göre Bitcoin, henüz teyit edilmemiş olası bir ters baş-omuz formasyonu oluşturuyor. Analiste göre 72 bin dolar yakınındaki 200 günlük ortalamaya doğru kalıcı bir hareket, aylarca süren zayıflığın ardından güçlü bir yükseliş sinyali sayılabilir. Aşağı yönde ise 61 bin ile 59 bin dolar aralığını ilk destek bölgesi olarak izliyor. Bu bölgenin kırılması Bitcoin'i yaklaşık 48 bin ile 57 bin dolar arasındaki daha uzun vadeli bir bölgeye taşıyabilir. Gambardello 56 bin doları özellikle önemli bir seviye olarak ayırdı ve bu alt bölgeyi kişisel olarak "ciddi" bir birikme bölgesi diye tanımladı. Analist, bu seviyenin temiz bir yükseliş kurgusundan çok artan piyasa stresiyle örtüşeceği uyarısında bulundu.

ETHEREUM VE CARDANO KENDİ DÖNÜŞ SINAVLARINDA

Ethereum, alçalan bir trend çizgisinin biraz üzerinde işlem görüyor ve 20 günlük ortalaması 50 günlük ortalamanın üzerine çıkmaya çalışıyor. Gambardello, benzer geçmiş kurguların başarısız olduğunu belirtse de 2.100 dolar yakınındaki 200 günlük ortalamaya doğru bir hamlenin dikkate değer olacağını söyledi. Analiste göre daha zayıf bir sonuç Ethereum'u 1.500 dolara yönlendirebilir. Cardano ise düşüş trendi boyunca tekrarlayan başarısız dönüş denemelerinin ardından benzer bir ortalama sınavıyla karşı karşıya. Gambardello, piyasanın sert biçimde zayıflaması halinde Cardano'nun 0,13 dolara gerileyebileceğini ve muhtemelen 0,10 ile 0,12 dolar aralığına kayabileceğini öngördü.

Analiste göre asıl mesaj, kriptonun geleceğini tek başına yasanın belirleyeceği değil. Önümüzdeki başlıklar, büyük grafikler halihazırda teyit ya da kırılma için hazır hale gelmişken gelebilir. Bu da kilit destek, direnç ve dağılım planlarını alışılmadık ölçüde önemli kılıyor.

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