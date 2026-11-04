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Kripto işlem modeli ABD hisselerine açılıyor

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Kripto işlem modeli ABD hisselerine açılıyor
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ABD, kripto piyasasında yaygın kullanılan vadesiz vadeli işlem modelini hisse senetlerine taşıyor. CFTC'nin kararı, gerekli kayıtlara sahip borsaların bu sözleşmeleri sunmasının önünü açtı. Ürünler, hisse sahibi olmadan fiyat hareketlerine yatırım yapma imkânı verecek.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), tek tek şirket hisselerine dayalı vadesiz vadeli işlem sözleşmelerinin uygun yerel borsalarda işlem görebileceğini açıkladı. CFTC Başkanı Michael Selig, bu adımın ABD'li yatırımcıların risk yönetimi ve fiyat oluşumunda kullanılan bu araçlara düzenlenmiş piyasalardan erişimini genişlettiğini belirtti.

Bu sözleşmelerde, geleneksel vadeli işlemlerden farklı olarak önceden belirlenmiş bir bitiş tarihi bulunmuyor. Yatırımcı, dayanak hisseyi satın almak yerine fiyatın yükselmesi veya düşmesi yönünde pozisyon alabiliyor. Dolayısıyla işlem, yatırımcıya ilgili şirkette hissedarlık hakkı kazandırmıyor.

COINBASE VE KALSHI HAZIRLIK YAPTI

Karar öncesinde Kalshi, Coinbase Derivatives ve Bitnomial, hisseye dayalı vadeli işlemler için kural başvuruları sundu. Ürünlerin hem CFTC'nin hem de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) denetim çerçevesine tabi olması öngörülüyor. Bunları sunacak platformların CFTC yetkisinin yanında, menkul kıymete dayalı vadeli işlemler için gerekli SEC kaydını da taşıması gerekiyor.

Kalshi'nin resmi başvurusunda, yükseliş ve düşüş yönünde pozisyon alan taraflar arasında dönemsel finansman ödemeleri yapılması planlanıyor. Bu mekanizma, sözleşme fiyatının dayanak hissenin fiyatına yakın kalmasını amaçlıyor. Sözleşme hisse fiyatının üzerinde işlem gördüğünde yükseliş yönündeki pozisyon sahipleri karşı tarafa ödeme yapıyor. Tersi durumda ödeme yönü değişiyor.

Kalshi ayrıca müşteri teminatının pozisyonun güncel piyasa değerinin en az yüzde 15,5'i olmasını önerdi. Bu oranla 10 bin dolarlık bir pozisyon için en az 1550 dolar teminat gerekiyor. Kaldıraç, fiyat hareketlerinin yatırılan teminat üzerindeki etkisini büyüttüğü için kayıplar da hızla artabiliyor.

Vadesiz yapı, işlemlerin haftanın her günü kesintisiz yapılacağı anlamına gelmiyor. Kalshi'nin önerdiği takvim, ABD Doğu saatiyle pazar akşamından cuma akşamına kadar uzanıyor ve her gün bir saatlik bakım arası içeriyor. Dayanak hissede düzenleyici işlem durdurma kararı alınması halinde ilgili sözleşmedeki işlemlerin de durması gerekiyor.

BİTCOİN'DEN HİSSE SENETLERİNE GENİŞLİYOR

CFTC, daha önce Bitcoin'e dayalı vadesiz vadeli işlemlere de izin vermişti. Hisse senetlerine ilişkin yeni adım, kripto piyasasında gelişen sözleşme yapısının geleneksel finansal varlıklarda kullanımını genişletiyor.

Bununla birlikte ürünlerin hukuki sınıflandırılması tartışılmaya devam ediyor. Borsa işletmecisi Cboe, hisseye dayalı bu sözleşmelerin menkul kıymet vadeli işlemi olarak ele alınmasına itiraz ederek SEC'den standart inceleme sürecinin uygulanmasını istedi.

Kalshi, Coinbase Derivatives ve Bitnomial'ın başvuruları teminat, işlem saatleri ve sözleşme ayrıntılarında farklılıklar taşıyor. Bu nedenle yatırımcıların erişeceği ürünlerin koşulları, işlemin yapılacağı platforma ve ilgili sözleşmeye göre belirlenecek.

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SON DAKİKA: Kripto işlem modeli ABD hisselerine açılıyor - Son Dakika
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