Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi rekor düşük seviyeye geriledi

Endeksteki uzun süreli düşüşün temel nedeni, büyük ölçüde 10 Ekim 2025 tarihine, piyasada "10/10" olarak anılan güne dayanıyor. O gün yaşanan gelişmeler, kripto tarihinin en büyük tasfiye dalgasını tetikledi. 24 saat içinde 1,6 milyonun üzerinde hesapta toplam 19 milyar doları aşan kaldıraçlı pozisyon zorla kapatıldı.

10 EKİM TASFİYE KRİZİ PİYASAYI DERİNDEN SARSTI

Bitcoin (BTC) o gün yaklaşık yüzde 14 değer kaybederken, altcoinlerde çok daha sert düşüşler yaşandı. Bu çöküş dalgası, kripto türev piyasalarındaki yapısal kırılganlıkları gözler önüne serdi. Düşük likidite, aşırı çapraz teminatlı kaldıraç kullanımı ve artan yükü kaldıramayan borsa altyapıları, krizin derinleşmesinde belirleyici rol oynadı. Piyasa duyarlılığı o günden bu yana anlamlı bir toparlanma gösteremedi.

KURUMSAL İLGİ İLE BİREYSEL YATIRIMCI DUYARLILIĞI AYRIŞIYOR

Endeksin mevcut seviyesini dikkat çekici kılan unsur, devam eden kurumsal gelişmelerle arasındaki belirgin ayrışma. BlackRock, Citadel ve diğer büyük geleneksel finans kuruluşları, DeFi ve tokenizasyon alanındaki faaliyetlerini derinleştirmeyi sürdürüyor. Gerçek dünya varlıklarının (RWA) dijitalleştirilmesine yönelik projeler de ölçülebilir ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Bireysel yatırımcı duyarlılığı ile kurumsal yatırımcıların uzun vadeli inancı, şu anda farklı zaman ufuklarında hareket ediyor. Piyasanın bir taban arayışında olduğu bu dönemde, söz konusu ayrışma yakından izlenmesi gereken bir dinamik olarak öne çıkıyor.