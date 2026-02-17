Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi rekor düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi rekor düşük seviyeye geriledi

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi rekor düşük seviyeye geriledi
17.02.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto piyasasının genel duyarlılığını ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi, 12 Şubat'ta 5 puana gerileyerek şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyeye ulaştı. Volatilite, piyasa momentumu, sosyal medya aktivitesi, Bitcoin hakimiyeti ve arama trendleri gibi birden fazla göstergeyi bir araya getiren endeks, 0 ile 100 arasında bir puan üretiyor. Sıfır "aşırı korku", 100 ise "aşırı açgözlülük" anlamına geliyor.

Endeksteki uzun süreli düşüşün temel nedeni, büyük ölçüde 10 Ekim 2025 tarihine, piyasada "10/10" olarak anılan güne dayanıyor. O gün yaşanan gelişmeler, kripto tarihinin en büyük tasfiye dalgasını tetikledi. 24 saat içinde 1,6 milyonun üzerinde hesapta toplam 19 milyar doları aşan kaldıraçlı pozisyon zorla kapatıldı.

10 EKİM TASFİYE KRİZİ PİYASAYI DERİNDEN SARSTI

Bitcoin (BTC) o gün yaklaşık yüzde 14 değer kaybederken, altcoinlerde çok daha sert düşüşler yaşandı. Bu çöküş dalgası, kripto türev piyasalarındaki yapısal kırılganlıkları gözler önüne serdi. Düşük likidite, aşırı çapraz teminatlı kaldıraç kullanımı ve artan yükü kaldıramayan borsa altyapıları, krizin derinleşmesinde belirleyici rol oynadı. Piyasa duyarlılığı o günden bu yana anlamlı bir toparlanma gösteremedi.

KURUMSAL İLGİ İLE BİREYSEL YATIRIMCI DUYARLILIĞI AYRIŞIYOR

Endeksin mevcut seviyesini dikkat çekici kılan unsur, devam eden kurumsal gelişmelerle arasındaki belirgin ayrışma. BlackRock, Citadel ve diğer büyük geleneksel finans kuruluşları, DeFi ve tokenizasyon alanındaki faaliyetlerini derinleştirmeyi sürdürüyor. Gerçek dünya varlıklarının (RWA) dijitalleştirilmesine yönelik projeler de ölçülebilir ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Bireysel yatırımcı duyarlılığı ile kurumsal yatırımcıların uzun vadeli inancı, şu anda farklı zaman ufuklarında hareket ediyor. Piyasanın bir taban arayışında olduğu bu dönemde, söz konusu ayrışma yakından izlenmesi gereken bir dinamik olarak öne çıkıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi rekor düşük seviyeye geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın Hesaplarından çıkan para inanılmaz Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:57:49. #7.11#
SON DAKİKA: Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi rekor düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.