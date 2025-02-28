Kripto para cüzdan uygulaması MetaMask, Bitcoin ve Solana desteğini getiriyor

Kripto Para

MetaMask, kripto ekosisteminde yeni sınırları aşma hedefiyle önemli güncellemeler getiriyor. Mayıs ayında başlaması beklenen Solana desteği, uygulamaya entegre edilen ilk EVM olmayan zincir olma özelliğini taşıyacak. Bitcoin desteği ise bu yılın üçüncü çeyreğinde tam olarak devreye girecek. Bu entegrasyonlar, kullanıcıların farklı Blockchain ağları arasında daha sorunsuz hareket etmesini sağlayacak.

Yeni Destekler ve Arayüz Değişimi Yolda

MetaMask, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yakın vadeli ürün geliştirmeleri kapsamında Bitcoin ve Solana desteği ekleyeceğini duyurdu.

Bu ekleme, cüzdan kullanıcılarına başka kripto cüzdanları veya sarılmış tokenlar kullanmadan iki oldukça popüler kripto ekosistemine erişim sağlayacak.

Kripto cüzdanı, tam Bitcoin desteğini bu yılın üçüncü çeyreğinde başlatmayı bekliyor. Solana desteğinin ise Mayıs ayında başlatılması hedefleniyor. Bu, MetaMask'e entegre edilen ilk EVM olmayan Blockchain olacak.

MetaMask, tüm kullanıcıların Solana ekosistemi genelinde dapp'leri satın alabileceklerini, satabileceklerini, takas edebileceklerini ve bunlarla etkileşim kurabileceklerini belirtti.

Solana, geçtiğimiz yıl içinde Solana tabanlı memecoinlerin ana akım trendi sayesinde büyük bir büyüme gördü. Verilere göre, Ocak ayında Solana 12 milyardan fazla işlem gerçekleştirdi.

Bitcoin ve Solana'nın MetaMask'e eklenmesi, cüzdan uygulamasının kullanıcı arayüzünün planlanan yenilemesi ile birlikte geliyor.

MetaMask, kullanıcıların ETH tutmak zorunda kalmadan token takası yapabilmelerine olanak tanıyan, gas dahil takaslar gibi yeni özellikler sunarak gas ücretlerini gizleyeceğini açıkladı. Bu özellik Mart ayında tüm işlemlere uygulanacak.

Ayrıca, kullanıcıların tek bir MetaMask uygulamasında birden fazla ayrı cüzdanı yönetebilmesi için çoklu "Gizli Kurtarma İfadeleri (SRP)" özelliği önümüzdeki ay kullanıma sunulacak.

Kripto cüzdan sağlayıcısı, kullanıcıların Mastercard'ın ödeme ağını kullanarak gerçek hayatta kripto ile ödeme yapabilmeleri için fiziksel bir MetaMask kartı da duyurdu. Sanal MetaMask kartı şu anda belirli bölgelerde mevcut olup fiziksel kartlar Nisan ayında sunulacak.

Bu arada, Consensys kurucusu Joseph Lubin, şirketin ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kurumun MetaMask'e karşı açtığı uygulama davasını sonlandırmak için prensipte anlaştıklarını duyurdu.

SEC, MetaMask yazılımının geliştiricisi olan Consensys'in, MetaMask staking hizmeti aracılığıyla menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia etmişti.