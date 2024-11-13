Kripto para dünyasını sarsan rüşvet gelişmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto para dünyasını sarsan rüşvet gelişmesi

Kripto para dünyasını sarsan rüşvet gelişmesi

ABD Adalet Bakanlığı, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in Çinli yetkililere ödediği iddia edilen 40 milyon dolarlık rüşvetin bir parçası olan 17,9 milyon değerindeki kripto para varlıklara el koymak için harekete geçti. Binance borsasındaki hesapta bulunan varlıklar arasında Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Ripple (XRP) tokenları yer alıyor.

13.11.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasının en büyük skandallarından biri olan FTX'in çöküşü yeni boyutlar kazanmaya devam ediyor. ABD savcıları, Bankman-Fried'in Çin'deki dondurulmuş varlıkları çözmek için kullandığı rüşvet ağının izini sürerken, karmaşık bir kripto para transfer zincirini ortaya çıkardı.

ABD 17,9 Milyon Dolarlık Kripto Paraların Peşinde

ABD Adalet Bakanlığı şikayette, Bankman-Fried'in Kasım 2021'de FTX'in kardeş şirketi Alameda Research üzerinden Çinli yetkililere 40 milyon USDT transfer ettiği belirtiliyor. Bu ödeme iki Çin borsasında dondurulmuş yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlığın serbest bırakılması karşılığında yapıldı.

Soruşturma dosyasında, hesapların çözülmesinin ardından Bankman-Fried'in rüşveti tamamlamak için on milyonlarca dolar değerinde ek kripto para transferine onay verdiği belirtiliyor. Savcılar, ödemelerin birden fazla özel cüzdan üzerinden aklandığını ve bir kısmının Binance cüzdanına yönlendirildiğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında tespit edilen Binance hesabında Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer ve Avalanche kripto paraları bulunuyor. 12 Aralık 2023'te 8,6 milyon dolar değerinde olan hesaptaki varlıkların güncel piyasa değeri 17,9 milyon dolara ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kripto Para, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para dünyasını sarsan rüşvet gelişmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:43:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto para dünyasını sarsan rüşvet gelişmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.