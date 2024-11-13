Kripto para dünyasını sarsan rüşvet gelişmesi

Kripto Para

Kripto para dünyasının en büyük skandallarından biri olan FTX'in çöküşü yeni boyutlar kazanmaya devam ediyor. ABD savcıları, Bankman-Fried'in Çin'deki dondurulmuş varlıkları çözmek için kullandığı rüşvet ağının izini sürerken, karmaşık bir kripto para transfer zincirini ortaya çıkardı.

ABD 17,9 Milyon Dolarlık Kripto Paraların Peşinde

ABD Adalet Bakanlığı şikayette, Bankman-Fried'in Kasım 2021'de FTX'in kardeş şirketi Alameda Research üzerinden Çinli yetkililere 40 milyon USDT transfer ettiği belirtiliyor. Bu ödeme iki Çin borsasında dondurulmuş yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlığın serbest bırakılması karşılığında yapıldı.

Soruşturma dosyasında, hesapların çözülmesinin ardından Bankman-Fried'in rüşveti tamamlamak için on milyonlarca dolar değerinde ek kripto para transferine onay verdiği belirtiliyor. Savcılar, ödemelerin birden fazla özel cüzdan üzerinden aklandığını ve bir kısmının Binance cüzdanına yönlendirildiğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında tespit edilen Binance hesabında Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer ve Avalanche kripto paraları bulunuyor. 12 Aralık 2023'te 8,6 milyon dolar değerinde olan hesaptaki varlıkların güncel piyasa değeri 17,9 milyon dolara ulaştı.