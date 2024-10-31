Kripto para piyasaları Harris yönetiminin belirsizliğinden endişeli

Kripto Para

Başkan adayı Harris'in kripto politikasındaki belirsizlik, sektörde endişe yaratıyor. Bununla birlikte ekonomistler, küresel likidite koşullarının ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının piyasalar üzerinde daha belirleyici olacağını vurguluyor.

Düzenleyici Belirsizlik ABD Kripto Ekosistemini Tehdit Ediyor

Kripto para sektörü, başkan adayı Harris'in net bir politika ortaya koymamasından dolayı endişeli. SEC'in mevcut yaptırım odaklı yaklaşımı, birçok şirketin yurt dışına çıkış planlarını hızlandırıyor.

Tim Draper, seçimlerin kritik önemde olduğunu belirtiyor. Draper, kazananın kim olursa olsun "önümüzdeki üç on yılın küresel ekonomisini tanımlayabilecek" bir endüstriye zarar vermekten kaçınması gerektiğini vurguluyor.

Bit Mining'in baş ekonomisti Youwei Yang, yatırımcıların küresel para akışına odaklanması gerektiğini düşünüyor. Yang'a göre Harris yönetiminin gevşek para politikası, düzenleyici zorlukları dengeleyebilir ve kripto fiyatlarını destekleyebilir.

Henley & Partners'ın hazırladığı "Kripto Adopsiyon Endeksi 2024", ABD'yi kripto dostu ülkeler sıralamasında BAE, Hong Kong ve Singapur'un gerisine konumlandırıyor. Bu durum, ABD'nin küresel kripto inovasyon yarışında geri kalma riskini ortaya koyuyor.