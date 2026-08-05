Kripto para piyasasında yeni dönem: Verilere güvenenler ayrışıyor

Dori'ye göre bu kripto döngüsünün ana hikayesini kurumsallaşma oluşturuyor. Spot ETF'ler, türevler, şirket hazineleri, düzenlemeye tabi bankaların saklama hizmetleri, stablecoinler ve gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması, yeni varlık sınıfını tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar geleneksel finansa yaklaştırdı. Buna rağmen kısa vadeli fiyat hareketleri manşetlerle sıçramaya devam ediyor. Tek bir paylaşım, hazine kararı veya korkutucu bir veri, tüm piyasayı kısa sürede etkileyebiliyor.

Yaygın klişeye göre bireysel yatırımcı manşetlerin peşinden koşarken kurumlar verileri izliyor. Dori ise piyasanın daha karmaşık bir yapıya dönüştüğünü düşünüyor. Ona göre kurumları piyasaya getiren ETF'ler, şirket hazineleri ve araştırma masaları, aynı zamanda tek bir haberi geniş fiyat hareketine dönüştüren kanalları oluşturuyor. Dori bu nedenle yatırımcıyı ayıran şeyin erişim veya portföy büyüklüğünden çok fonlama oranlarına, fon akışlarına ve zincir üstü konumlanmaya güvenme isteği olduğunu savunuyor.

STRATEGY SATIŞI VE ETF ÇIKIŞLARI PANİK OLARAK OKUNDU

Dori, yılın en büyük korkularının nasıl yorumlandığına dikkat çekiyor. Strategy 2022'den bu yana ilk kez 32 Bitcoin sattığını açıkladığında piyasa bu hamleyi zirve işareti olarak yorumladı. Oysa tek bir bilanço kararı uzun vadeli talep eğilimini göstermiyor. Şirketin daha sonra gerçekleştirdiği çok daha büyük satış ise teslimiyet yerine hazine yönetimi kapsamında değerlendirildi. Dori bu süreci, Strategy'nin uzun vadeli stratejisini pasif elde tutma yaklaşımından aktif yönetime taşıması olarak yorumluyor.

Spot Bitcoin ETF'lerinde rekor düzeyde aylık çıkış yaşandığında haberler bir yas havasıyla yazıldı. Ancak aynı dönemde, önceki piyasa döngülerini atlatmış ve nadiren satış yapan uzun vadeli sahiplerin yeniden alım yaptığı görüldü. Uzun vadeli sahiplerin alım yönüne geçmesi, satış yapan kurumsal paranın tersine bir konumlanmaya işaret etti. Manşetleri izleyenler teslimiyet görürken, konumlanmayı izleyenler daha farklı bir tabloyla karşılaştı.

Türev piyasası da yıl başında benzer bir ayrışma sergiledi. Dori'nin izlediği sinyallerden biri, en büyük 50 sürekli vadeli işlem sözleşmesinden kaçının pozitif fonlama oranı taşıdığına dayanıyor. Fonlama oranı, yatırımcıların pozisyonlarını açık tutmak için düzenli olarak ödediği ücreti ifade ediyor. Oran pozitifse uzun pozisyondakiler, negatifse kısa pozisyondakiler ödeme yapıyor. Bitcoin'in fonlama oranı, FTX'in çöküşünün ardından uzun süre negatif seyretti. Buna karşın en büyük 50 sözleşmenin önemli bir bölümünde fonlama oranı sessizce pozitife döndü. Bu tablo, fiyat hareketi henüz doğrulamadan risk iştahının toparlandığına işaret etti.

ASIL AVANTAJ FONLAMA VE AKIŞ VERİSİNİ OKUMAK

Dori, olgunlaşan bir piyasanın neden hâlâ söylentilerle hareket edebildiğini de açıklıyor. Ona göre uzun vadeli kurumsallaşma, kısa vadeli anlatı odaklı kalabalığın yerini almadı, bu kalabalığa yeni katılımcılar ekledi. Daha fazla katılımcı, daha geniş medya ilgisi ve kesintisiz işlem gören piyasaya giren daha çok makro akım, birbirini besleyen bir yapı oluşturuyor. Bu yapıda bir iddia manşete, manşet piyasa tepkisine, tepki de yeni bir fiyat hareketine dönüşebiliyor.

Dori'ye göre asıl avantaj herkesten hızlı olmak değil. Bir manşet ortaya çıktığında işaret ettiği fiyat hareketi çoğu zaman zaten başlamış oluyor. Bu nedenle habere tepki vermek için yarışmak, çoğu yatırımcı açısından kaybettiren bir stratejiye dönüşebiliyor. Dori, spekülasyon yerine yatırımı öne çıkarıyor. Ona göre fiyatın altındaki fonlama oranlarını, fon akışlarını, opsiyon konumlanmasını ve zincir üstü davranışı izlemek, fiyat ile veriler çeliştiğinde bile daha sağlıklı bir değerlendirme yapmayı sağlıyor.

Dori, kripto kurumsallaştıkça manşet hacminin azalmak yerine artacağını ve anlatıya göre işlem yapanların bu ortamda daha fazla savrulacağını belirtiyor. Aynı kurumsallaşmanın alttaki veriyi zenginleştirdiğini ve analiz etmeyi kolaylaştırdığını vurguluyor. Ona göre fonlama oranları, fon akışları ve zincir üstü konumlanma, kriptoda hisse senetleri veya tahvillere kıyasla daha şeffaf biçimde izlenebiliyor. Dori, veriye anlatıdan daha çok güvenen yatırımcıların haberlerle daha az şaşıracağını ve bunun gerçek kurumsal oyuncuları yalnızca öyle görünenlerden ayıracağını savunuyor.