Kripto para şirketleri Wall Street\'te altın çağını yaşıyor

ABD sermaye piyasalarında kripto şirketlerine olan ilgi artmaya devam ediyor. Bullish'in NYSE'deki güçlü performansı, teknoloji milyarderi Peter Thiel'in desteğiyle birleşince sektördeki güven ortamını pekiştirdi. JPMorgan ve Jeffries'in baş destekçi olarak yer aldığı bu IPO, daha önce belirlenen 32-33 dolarlık fiyat aralığının üstünde gerçekleşti.

Kripto Para Platformlarında Halka Açılma Furyası Başladı

Bu başarılı performans, USDC stablecoinin ihraççısı Circle Internet Group'un NYSE'de işlem görmeye başladıktan sonra hisselerinin yüzde 500'den fazla artmasının ardından geldi.

Kripto para dünyasına yoğun yatırım yapan birçok diğer firma da halka açılarak ek sermaye artırmaya hevesli. Bu şirketler arasında Mike Cagney'nin Figure Technology'si, Grayscale ve BitGo yer alıyor. Bullish haziran ayında gizli olarak IPO başvurusunda bulundu.

Kripto ile ilgili hisse senedi yatırımlarına talep hiç olmadığı kadar güçlü. Bu dalgayı değerlendirmek isteyen birçok token projesi, Nasdaq veya NYSE'de işlem gören şirketleri kripto rezerv aletlerine dönüştürerek dijital varlık hazine şirketleri oluşturmaya katıldı.

ABD sermaye piyasaları, Başkan Donald Trump göreve geldikten ve dijital varlık endüstrisini büyütmeye hevesli bir yönetim kurmaya başladıktan sonra genel olarak kripto konusunda yükselişte.