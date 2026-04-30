Kripto paralar X'te en çok sessize alınan konu oldu

30.04.2026 15:43
X (eski adıyla Twitter) nisan ayında sunduğu sessize alma özelliğinin kullanıcılar tarafından en çok kripto içeriklerine karşı uygulandığı ortaya çıktı. X'in ürün başkanı Nikita Bier, yapay zeka kaynaklı spam ve düşük kaliteli içeriklerin bu sonucun arkasındaki temel etken olduğunu ima etti.

Bier, perşembe günü kripto içeriklerinin X'te sessize alınan konular arasında birinci sıraya yerleştiğini açıkladı. Siyaset, İran çatışması, spor ve iş dünyası ile finans bu sıralamada kripto içeriklerinin gerisinde kaldı. 22 Nisan'da kullanıma açılan sessize alma (snooze) özelliği, Premium abonelere "Senin İçin" akışından belirli konuları yirmi dört saatliğine gizleme imkânı tanıyor. Bier bu aracı kamuoyuna sunarken 'gereksiz içerikleri' açıp kapatmak" ifadesini kullandı. Terimin, platformu giderek daha fazla işgal eden düşük kaliteli içeriklere karşılık geldiği anlaşılıyor.

Kripto içerikleri X'te artan baskıyla karşı karşıya. Platform ocak ayında API politikasını değiştirerek kullanıcılara paylaşım başına ödeme yapan uygulamaların erişimini kesti. Bu adım ağırlıklı olarak "InfoFi" adıyla bilinen ve etkileşimi ödüllendiren uygulamaların tetiklediği yapay zeka kaynaklı spam dalgasının önüne geçmeyi hedefliyordu.

Bier bu yılın başında, artık silinmiş olan bir gönderisinde Kripto Twitter'ının görünürlük sorunlarının büyük ölçüde kendi elinden kaynaklandığını savunmuştu.

CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju bu görüşe itiraz etti. Asıl sorunun X'in algoritmasının meşru kullanıcılardan ayırt edemediği yapay zeka kaynaklı spam olduğunu öne süren Ju, "X'in kripto'yu yasaklamayı bot tespitini geliştirmeye tercih etmesi akıl almaz." dedi.

X KRİPTO ARAÇLARINI GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Bier, Haziran 2025'te X'in ürün başkanlığı görevine başladı. Daha önce Mart 2025'te Solana Vakfı'nda danışmanlık görevi üstlenmişti. Bu görevde ağ üzerine inşa edilen tüketici odaklı uygulamaların ana akım mobil kitlelere ulaşmasına destek verdi.

X, 15 Nisan'da Smart Cashtags özelliğini devreye alarak ABD ve Kanada'daki iPhone kullanıcılarına uygulamayı terk etmeden Bitcoin, Ether ve XRP dahil kripto varlıklar ile Coinbase ve MicroStrategy hisseleri için anlık fiyat grafikleri sunmaya başladı. Bier'in X'in kripto piyasasının zor dönemini "düzeltmek için bir şey çıkaracağı" sinyalini vermesinden günler sonra hayata geçen özellik dikkat çekti.

Kripto piyasasına ilişkin genel tablo da heves kırıklığına işaret ediyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi 29 puanla "Korku" bölgesinde seyrediyor. Geçen ayın "Aşırı Korku" okumasının belirgin üzerinde olsa da yatırımcı kaygısının sürdüğünü gösteriyor. Google Trendleri verileri de benzer bir yön çiziyor. Küresel ölçekte "kripto", "kripto para" ve "Bitcoin" gibi terimlerdeki arama ilgisi 2026 başındaki zirveden bu yana belirgin biçimde geriledi.

Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı

16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:06
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
14:41
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan “öpücük“ savunması
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
