Kripto piyasalarında liderlik yarışı kızışıyor: Düşen fiyata rağmen yeniden lider

Kripto para ekosisteminin öncü Blockchain'i Ethereum, yaşadığı ciddi fiyat düşüşüne rağmen merkeziyetsiz borsalarda (DEX) liderliği yeniden ele geçirmeyi başardı. DefiLlama verilerine göre Mart ayında Ethereum tabanlı DEX'ler 64 milyar dolar işlem hacmine ulaşarak Solana ve Binance Smart Chain'i (BSC) geride bıraktı. Bu başarı, Ethereum'un Eylül 2024'ten bu yana pazarda ilk kez zirveye çıkması anlamına geliyor.

Ethereum DEX Savaşlarının Galibi Oldu

Ethereum, fiyatındaki düşüşe rağmen Mart ayında merkeziyetsiz borsa (DEX) liderliğini geri kazandı. DefiLlama verilerine göre Ethereum tabanlı DEX'ler, 64 milyar dolar işlem hacmiyle Solana ve BSC'yi geride bıraktı. Solana 52 milyar dolar, BSC ise 44 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdi. Bu başarı, Ethereum'un Eylül 2024'ten bu yana ilk kez DEX işlem hacmi zirvesine ulaşması anlamına geliyor.

Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen genel piyasa aktivitesinde bir yavaşlama gözleniyor. DEX işlem hacmi Ocak ayındaki 86 milyar dolardan Mart ayında 85 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde protokollerde kilitlenen toplam değer (TVL) ise 67 milyar dolardan 49 milyar dolara düştü.

Ethereum ağının ücret üretiminde de ciddi bir düşüş yaşandı. Ocak ayında işlem ücretlerinden 142 milyon dolar gelir elde eden Ethereum, Mart ayında sadece 21 milyon dolar kazanabildi. Ultrasound Money verilerine göre ağın yakma oranı Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyeye inerek geçen hafta günde yalnızca 53 ETH yakıldı. Bu durum, EIP-1559 yükseltmesinden bu yana Ethereum'un toplam arzının yüzde 3 artmasına neden oldu ve varlığın uzun vadeli değer birikimi konusunda endişeleri artırdı.

Tüm bu faktörler Ethereum fiyatını olumsuz etkiledi. Coinglass verilerinde görüldüğü üzere Ethereum, 2025 yılının ilk çeyreğini yüzde 45 düşüşle tamamladı. Bu düşüş, 2016'dan bu yana ağın yaşadığı en kötü üçüncü çeyrek olarak kayıtlara geçti ve 170 milyar dolarlık piyasa değerinin silinmesine neden oldu.

Mevcut koşullar kurumsal yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. SoSoValue verilerine göre Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) Mart ayında sadece bir günlük girişle 403 milyon dolar net çıkış yaşadı. Buna ek olarak Standard Chartered analiz ekibi, yıl sonu ETH fiyat tahminlerini 10 bin dolardan 4 bin dolara revize etti. Analistler bu düşüşün ana nedenini, daha düşük maliyetlerle kullanıcıları çeken Ethereum katman-2 (Layer-2) çözümlerinden gelen rekabet olarak gösterdi.

Bununla birlikte Ethereum'un uzun vadeli potansiyelini göz ardı etmemek gerekiyor. Ethereum, 2030 yılına kadar 16 trilyon dolarlık bir endüstri oluşturması beklenen gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu alanında liderliğini korumaya devam ediyor. RWA.xyz verilerine göre Ethereum, ağ üzerinde tokenize edilmiş 5 milyar dolarlık varlıkla tokenizasyon pazarının yüzde 54'ünü elinde tutuyor. Uzmanlara göre geleneksel finans enstrümanları Blockchain üzerinde işlem görmeye devam ettikçe, Ethereum ağına olan ilgi artış gösterebilir.

BlackRock CEO'su Larry Fink de tokenizasyonun potansiyeline dikkat çekmiş ve gelecekte tüm varlıkların Blockchain üzerinde temsil edileceğini öngörmüştü. Ethereum arzı yeniden deflasyonist bir yapıya kavuşabilir ve bu dönüşümde önemli rol oynamaya devam ederse, zaman içinde değer kazanma potansiyeli taşıyor.

Ethereum için bir diğer umut vadeden gelişme ise stake özellikli ETF'ler olabilir. Hem New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) hem de Chicago Board Options Exchange (CBOE), SEC'e Ethereum ETF'lerinde stake etme özelliği için başvuruda bulundu. Bu tür ETF'ler stake talebini artırabilir ve önemli miktarda ETH'yi dolaşımdan çıkararak kilitleyebilir. Kurumsal benimseme ile birleştiğinde, bu gelişmeler Ethereum'a ihtiyaç duyduğu desteği sağlayabilir.