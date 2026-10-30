Kripto piyasası düşerken HYPE yükseliyor - Son Dakika
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Kripto piyasası düşerken HYPE yükseliyor

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Kripto piyasası düşerken HYPE yükseliyor
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Hyperliquid'in HYPE tokenı, kripto piyasasındaki satışlara rağmen yükselişini korudu. New York Borsasının sahibi ICE'ın Hyperliquid altyapısını kullanacak ABD piyasası planı ilgiyi artırdı. Fiyat gün içindeki zirvesinden gerilese de 90 doların üzerinde kalıyor.

CoinGecko verilerine göre HYPE, son 24 saatte 88,67 ile 96,70 dolar arasında hareket etti. İşlem hacmi yaklaşık 3,3 milyar dolara ulaştı. Binance saldırısının ardından büyük kripto paralar baskı altında kalırken HYPE, ABD'de yeni bir işlem alanı açılması beklentisiyle piyasadan ayrıştı.

NEW YORK BORSASININ SAHİBİNDEN HYPERLİQUID ADIMI

Intercontinental Exchange (ICE), TradeXYZ ile Hyperliquid tabanlı sürekli vadeli işlem piyasalarını ABD'ye taşımak için anlaşma imzaladı. Şirket ayrıca TradeXYZ'ye stratejik yatırım yapacağını açıkladı. Yatırımın tutarı paylaşılmadı.

Planlanan yapı, kripto paraların yanı sıra hisse senetleri, endeksler, emtia ve döviz gibi varlıklara bağlı sözleşmeleri kapsıyor. Belirli bir vade sonunda sona ermeyen bu sözleşmelerle yatırımcıların günün her saatinde işlem yapabilmesi hedefleniyor.

İş bölümünde Hyperliquid teknolojik altyapıyı sağlayacak, TradeXYZ ürünleri tasarlayacak, ICE ise düzenlemeye tabi piyasa ve takas yapısını işletecek. Yeni faaliyet, ICE'ın mevcut kurumsal vadeli işlem ve takas hizmetlerinden ayrı yürütülecek.

Anlaşma, ABD'de işlemlerin başladığı anlamına gelmiyor. Şirketlerin yeni piyasa ve kaldıraçlı işlemler için gerekli düzenleyici onayları alması gerekiyor. ICE'ın duyurusunda kesin bir açılış tarihi verilmedi.

Yatırımcı Stanley Druckenmiller da TradeXYZ yatırımcısı olduğunu açıklayarak şirketin ICE ortaklığına destek verdi.

HYPE İÇİN 94-98 DOLAR BÖLGESİ İZLENİYOR

Fiyatın 90 doların üzerinde kalması, gün içindeki bütün kazançların korunduğu anlamına gelmiyor. HYPE, son 24 saatte gördüğü 96,70 dolardan geri çekildi. Bu seviye, CoinGecko'nun kaydettiği 97,96 dolarlık tarihî zirvenin de altında bulunuyor.

Analist Arman Shirinyan, değerlendirmesinde 94-98 dolar aralığını satış baskısının görülebileceği direnç bölgesi olarak öne çıkarıyor. Bu alanın belirgin biçimde aşılması halinde 100 doların gündeme gelebileceğini belirtiyor. Aşağı yönde ise 85 dolar ve ardından 80 dolar destek olarak izleniyor.

Analistin aktardığı türev piyasa verileri, yükselişe yoğun kaldıraçlı işlemlerin de eşlik ettiğini gösteriyor. Fiyatın yön değiştirmesi halinde bu pozisyonların zorunlu olarak kapatılması hareketleri büyütebilir. Bu nedenle yüksek işlem hacmi, tek başına yükselişin süreceğini göstermiyor.

HYPE'ın önündeki somut gelişme, ICE ve TradeXYZ'nin ABD'deki onay süreci olacak. Şirketler, izinlerin alınmasının ardından müşterilerin piyasaya katılan aracı kuruluşlar üzerinden erişmesini planlıyor. Yayım sırasında HYPE yaklaşık 91,58 dolardan işlem görüyor.

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