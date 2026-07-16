Kripto yasasının kaderi tek bir toplantıya bakıyor - Son Dakika
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Kripto yasasının kaderi tek bir toplantıya bakıyor

Kripto yasasının kaderi tek bir toplantıya bakıyor
16.07.2026 11:08
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ABD'de kapsamlı kripto düzenlemesinin önündeki en büyük engellerden biri olan etik tartışması, Başkan Donald Trump'ın katılacağı bir toplantıda ele alınacak. Küçük bir yasa koyucu ve Beyaz Saray yetkilisi grubuyla yapılacak görüşme, CLARITY Yasası'nın geçme ihtimaline dair umutları güçlendirdi.

Solana Politika Enstitüsü Başkanı Kristin Smith'e göre toplantı perşembe günü Türkiye saatiyle 21.30'da Cumhuriyetçi senatörler Bernie Moreno ve Cynthia Lummis ile Beyaz Saray kripto danışmanı Patrick Witt ve Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Susie Wiles'ın katılımıyla yapılacak. Görüşme, yasa koyucuların Trump ve ailesinin kripto girişimlerine ilişkin kaygıları gidermek için etik dilini müzakere ettiği bir döneme denk geldi. Smith, amacın etik konusunda Trump'a bazı fikirler sunmak ve onun onayını almak olduğunu belirterek bunun son derece olumlu olduğunu söyledi.

Smith, toplantıyı yasanın geçmesi açısından kritik olarak nitelendirdi. Bir kripto sektörü kaynağı da CLARITY Yasası'ndaki ilerlemenin perşembe günkü görüşmeye bağlı olduğunu söyledi. Kaynağa göre Trump'ın toplantıya bizzat katılması, başkanın bir uzlaşmaya varma niyetinde olduğunu gösteriyor.

SENATO YASAYI AĞUSTOS TATİLİNDEN ÖNCE OYLAMAK İSTİYOR

Senato, dijital varlıkları ilk kez federal düzeyde kapsamlı biçimde düzenleyecek yasayı önümüzdeki birkaç hafta içinde geçirmek için hızlı çalışıyor. Çeşitli haberlere göre Senato çoğunluk lideri John Thune, yasayı ağustos tatilinden önce genel kurul oyuna sunmak istiyor. Güncellenmiş yasa metninin hafta sonundan önce yayımlanması bekleniyor.

Yasanın önündeki en büyük engellerden biri, bir etik hükmünün metne eklenip eklenmeyeceği sorusu oldu. İki partiden müzakereciler aylarca, başkanların, başkan yardımcılarının, Kongre üyelerinin ve federal yetkililerin görevdeyken dijital varlıklardan nasıl kazanç sağlayabileceğini sınırlayacak hükümleri tartıştı. Geçen ay Trump'ın mali beyanında, ailesinin şirketi World Liberty Financial ile bağlantılı yüz milyonlarca dolarlık kripto geliri ortaya çıkması bu müzakereleri daha da alevlendirdi.

3 DEMOKRAT SENATÖR CLARITY YASASINA KARŞI ÇIKTI

Elizabeth Warren'dan Chris Murphy'ye kadar Demokratlar, bir etik hükmünün şart olduğunu savunuyor. Salı günü senatörler Chris Van Hollen, Chris Murphy ve Jeff Merkley bir basın toplantısı düzenleyerek CLARITY Yasası'na karşı çıktı, katılımcılar "Trump'ın kripto yolsuzluğunu durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Van Hollen, etik kaygıları giderilmeden hiçbir kripto yasasının Senato'da ilerlemesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçiler ise etik hükümleri üzerine müzakerelerin sürdüğü mesajını verdi. Senatör Cynthia Lummis, yasa koyucuların konu üzerinde çalıştığını belirtirken eyalet başsavcılarına seçilmiş bir yetkiliyi dava açma imkânı verecek bir öneriye karşı çıktı. Lummis, yönetim yetkisinin devredildiği kör tröst yönteminin ise hâlâ değerlendirildiğini söyledi. Smith de çarşamba günü iyimserliğini koruyarak uzun süre yasanın geçmeyeceğini düşünmesine rağmen bu kez sürecin tamamlanabileceğine inandığını ifade etti.

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