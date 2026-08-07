Kriptoda balina alarmı: Düşüş piyasası son aşamada mı? - Son Dakika
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Kriptoda balina alarmı: Düşüş piyasası son aşamada mı?

Kriptoda balina alarmı: Düşüş piyasası son aşamada mı?
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CryptoQuant'a göre büyük yatırımcılar Bitcoin, Ethereum ve XRP'yi gerçekleşen fiyatlarına yakın seviyelerde biriktiriyor. Şirket, bu birikimi düşüş piyasasının son aşamasına işaret eden bir sinyal olarak değerlendiriyor. Ancak şirket, birikimin tek başına piyasa dibinin oluştuğunu doğrulamadığını ve fiyatların bir miktar daha gerileyebileceğini vurguladı.

Yeşil geçen temmuzun ardından kripto piyasası, ağustosa jeopolitik ve makroekonomik gerilim altında girdi. Buna karşın zincir üstü sinyaller, büyük yatırımcıların sessizce alım yaptığını gösteriyor. CryptoQuant'a göre balinalar, fiyatlar gerçekleşen fiyatlarına yakın ya da altında seyrederken Bitcoin, Ethereum ve XRP biriktiriyor. Şirket bu birikimi, düşüş piyasasının son aşamasına girildiğinin işareti olarak değerlendiriyor.

Küresel piyasalar rekor kırarken Bitcoin yerinde saydı. Hisse senetleri ağustos başında yeni zirveler görürken Bitcoin, bir hafta öncesine göre yalnızca yüzde 1,5 artışla 64.700 dolar civarında kaldı. Fiyat yatay seyrederken en büyük cüzdanlar alımlarını sürdürdü. Borsalar ve madencilik havuzları hariç Bitcoin balinalarının bakiyesi yaklaşık 3,06 milyon BTC'ye çıktı. Bu seviye, 2025 yükseliş dönemindeki yaklaşık 3,23 milyon BTC'lik zirvenin hâlâ altında ve daha fazla birikime alan bırakıyor.

BALİNALAR ALIRKEN ORTA ÖLÇEKLİ CÜZDANLAR SATIYOR

Ethereum'da aynı hikayenin daha keskin bir versiyonu yaşanıyor. 100 binden fazla ETH tutan cüzdanlar 2025 ortasından bu yana yaklaşık 1,8 milyon ETH ekledi ve bakiyelerini yüzde 70'e yakın artırdı. Buna karşın 1.000 ile 10.000 ETH tutan cüzdanlar, ocaktaki 15,6 milyon ETH'lik varlıklarını 12,9 milyona düşürdü. XRP tarafında ise emir büyüklükleri "büyük balina" seviyesinde kalırken token 1 dolar çevresinde tutundu. Bu tablo, agresif alımdan çok pasif bir toplamaya işaret ediyor. XRP'nin Binance'e girişlerinin rekor düşük seviyeye inmesi de bu görüşü destekliyor. Ayrıca büyük kripto paralarda sahip sayısının artması, piyasa duyarlılığı temkinli olsa bile ağ katılımının genişlediğini gösteriyor.

GERÇEKLEŞEN FİYATLAR DİP BÖLGESİNE İŞARET EDİYOR

CryptoQuant, değerlemelerin tarihsel olarak ucuz sayılan seviyelere yaklaştığını belirtti. Bitcoin, 52.900 dolarlık gerçekleşen fiyatının üzerinde işlem görürken XRP yaklaşık 0,75 dolarlık gerçekleşen fiyatına yakın seyrediyor. Ethereum ise yaklaşık 2.450 dolarlık gerçekleşen fiyatının belirgin biçimde altında işlem görüyor. Şirkete göre bu koşullar, düşüş piyasasının son aşamalarına işaret ediyor. Ancak birikim, aşağı yönlü baskıyı azaltsa da piyasa dibinin oluştuğunu doğrulamıyor. CryptoQuant, fiyatların dönüşten önce bir miktar daha düşebileceğini vurguladı. Rapora göre risk-getiri dengesi belirgin biçimde iyileşti ancak risk ortadan kalkmış değil. Zincir üstü analiz şirketi Glassnode da dip koşullarını "oluşuyor ama tamamlanmadı" sözleriyle tanımladı ve sinyallerin panik satışlarıyla değil, durgunlukla biriktiğini, fiyatın ise geçmiş düşüşlerin tabanına hâlâ ulaşmadığını belirtti. Şimdilik balinalar, piyasanın henüz ödüllendirmediği bir zayıflıkta alım yapmayı sürdürüyor.

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