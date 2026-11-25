ABD'de Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi kripto piyasasında yeni bir satış dalgası başlattı. Bitcoin (BTC) verinin ardından 59 bin dolar civarından hızla geriledi ve cumartesiden bu yana ilk kez 58 bin dolara indi.

Verinin ayrıntıları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında faizi artıracağı beklentisini güçlendirdi. Tahmin piyasalarında 25 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 94'e yükseldi. Hafta başında bu ihtimal yüzde 90 olarak fiyatlanıyordu.

ÇEKİRDEK PCE 2023'TEN BU YANA ZİRVEDE

Fed'in yakından izlediği çekirdek PCE ekimde yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Piyasa yüzde 3,2 bekliyordu ve veri Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gıda ve enerjiyi de kapsayan genel PCE enflasyonu ise beklentiye paralel olarak yüzde 3,8'e çıktı. Eylülde yüzde 3,7 olan oran Nisan 2023'ten bu yana en yüksek ikinci okumaya işaret etti.

Ekim ayının TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından PCE de enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde kaldığını gösterdi. Öte yandan ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,5 beklentiye karşı yüzde 4,3 büyüdü.

Fed eylülde de faizi artırmıştı ve aralıkta gelecek olası bir adım bu yılın ikinci artırımı olacak. Yılın başında piyasa üç faiz indirimine kadar fiyatlama yapıyordu. İndirim beklentileri İran savaşıyla yükselen enerji fiyatlarının ardından zayıfladı.

SATIŞ ALTCOİNLERE DE YAYILDI

Satış baskısı yalnız Bitcoin'le sınırlı kalmadı. Ethereum (ETH) son 24 saatte yüzde 3,5 düşerek 1635 dolara geriledi. Solana'daki kayıp yüzde 4,3'e ulaşırken XRP yüzde 2,6 değer kaybetti.

Kripto piyasası gün içinde gümrük vergisi haberleriyle de sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi 14 büyük ticaret ortağına yeni gümrük vergileri önerdi. Öneride Çin için yüzde 20 olan oranın yüzde 40'a kadar çıkabileceği belirtildi.

Gümrük vergisi haberinin ardından Nasdaq 100 endeksi günlük kaybını yüzde 2,9'a çıkardı. Bu arada spot Bitcoin ETF'leri 2024'teki lansmandan bu yana en kötü aylarına gidiyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,4 değer kaybeden Bitcoin 58 bin 300 dolardan işlem görüyor.