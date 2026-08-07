Kritik veri için geri sayım başladı: Bitcoin'de sessizlik bozulacak mı? - Son Dakika
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Kritik veri için geri sayım başladı: Bitcoin'de sessizlik bozulacak mı?

Kritik veri için geri sayım başladı: Bitcoin\'de sessizlik bozulacak mı?
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Bitcoin, gün içinde açıklanacak ABD istihdam raporu öncesinde 65 bin dolar dolayında yatay seyrediyor. Hürmüz Boğazı ve Ortadoğu'daki gerilimle yükselen petrol fiyatları ile ABD tahvil faizleri, kripto para üzerinde baskı oluşturuyor.

Piyasa değeri en yüksek kripto para, yayım sırasında 65 bin dolar civarında ve haftalık bazda neredeyse değişmeden işlem görüyor. Yatırımcılar, Türkiye saatiyle 7 Ağustos cuma günü saat 15.30'da açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu bekliyor. Ethereum 1.903 dolarda tutunurken, diğer büyük kripto paralar da dar bir bantta hareket ediyor. Piyasa kendi dinamiğinden çok gelecek veriyle yön arıyor.

Gece boyunca tablo bir miktar sertleşti. Brent petrol, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD ve İsrail bağlantılı gemilerin geçişini kısıtlamaya çalışacağı ve düşmanca gördüğü ülkelerden tazminat isteyeceği yönündeki haberlerin ardından yüzde 1,4 artışla 83,61 dolara çıktı. Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırı da bölgedeki gerilimi tırmandırdı. Yükselen petrol, Fed'i sıkı tutan enflasyon endişesini canlandırıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi işlem seansında yedi baz puan artarak yüzde 4,67'ye çıktı. Fidelity'nin küresel makro direktörü Jurrien Timmer, faizlerin bu seviyesinin riskli olduğuna dikkat çekerek "Tarih, bunun iyi bir şey olmadığını gösteriyor." dedi.

PETROL VE FAİZ ZİNCİRİ BİTCOİN'İ İŞLEM BANDINA HAPSETTİ

Bitcoin'in yaz boyunca sıkıştığı makro zincir bu tabloyla örtüşüyor. Petrolün yükselmesi enflasyonu besliyor, enflasyon tahvil faizlerini ve doları güçlü tutuyor, sıkılaşan finansal koşullar da riskli varlıkları sınırlıyor. Dolar, son iki haftanın en iyi gününü geçirdi. Bu durum, yükseliş bekleyen yatırımcıların istediği gevşeme ortamının tam tersini yansıtıyor. Belirsizlik karşısında güvenli liman arayan yatırımcıların yöneldiği altın ise yüzde 1,5 yükselerek ons başına 4.300 dolara çıktı.

OYNAKLIK DÜŞÜK, YATIRIMCILAR VERİYİ BEKLİYOR

Türev piyasasındaki konumlanma da temkinli bir tabloya işaret ediyor. Perşembe günü yükseliş yönüne kayan uzun-kısa oranı yeniden nötre döndü. Bitcoin'in 30 günlük örtük oynaklığını gösteren BVIV endeksi, CLARITY Yasası'ndaki gecikmeye ve yaklaşan istihdam raporuna rağmen uzun süredir koruduğu yüzde 36'lık tabanda kalarak stres belirtisi göstermiyor. Deribit'te işlem gören opsiyonlarda 60 bin ve 62 bin dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonları öne çıkarken, açık pozisyon büyüklüklerinde DOGE, XRP ve SUI yükseldi, SHIB geriledi.

Günün asıl belirleyicisi istihdam raporu olacak. Zayıf bir veri, Fed'in gevşemeye dönmesi ihtimalini canlandırabilir ve Bitcoin'in işlem bandının üzerine çıkmasını sağlayabilir. Petroldeki tırmanışla birleşen güçlü bir veri ise Fed'e faizi yüksek tutmak için yeni bir gerekçe verebilir ve Bitcoin'in mayıstan bu yana korunduğu işlem bandında kalmasını güçlendirebilir. Yatırımcılar manşet rakamının yanı sıra tahvil faizlerinin tepkisini de yakından izleyecek.

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Son Dakika Kripto Para Kritik veri için geri sayım başladı: Bitcoin'de sessizlik bozulacak mı? - Son Dakika

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