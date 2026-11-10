Küçük yatırımcının kaçışı Bitcoin için iyi haber olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Küçük yatırımcının kaçışı Bitcoin için iyi haber olabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçük yatırımcının kaçışı Bitcoin için iyi haber olabilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bitcoin'in 75 bin doların altına inmesiyle küçük yatırımcılar piyasadan çekilirken daha büyük cüzdanlar alımlarını sürdürüyor. Analistler bu ayrışmanın geçmişte büyük toparlanmalardan önce görüldüğüne dikkat çekerken ETF'lerden süren çıkışlar bu alımları gölgede bırakıyor.

Bitcoin (BTC) ağındaki boş olmayan cüzdan sayısı 16 Ekim'den bu yana yaklaşık 108 bin 700 azaldı. Cüzdan sayısı o gün 59,99 milyonla 60 milyon sınırına yaklaşmış, fiyat düştükçe gerilemeye başlamıştı.

Aynı dönemde daha büyük yatırımcılar alımlarını sürdürdü. 1 ile 10 BTC tutan cüzdanlar son iki haftada 10 bin 76 BTC, 10 ile 100 BTC tutan cüzdanlar ise 4131 BTC ekledi.

KÜÇÜK YATIRIMCI TESLİM OLUYOR

Cüzdan sayısındaki düşüş her zaman yatırımcı sayısının azaldığı anlamına gelmiyor. Uzun düşüş dönemlerinde küçük yatırımcılar cüzdanlarını birleştirebiliyor ya da boşaltabiliyor.

Verileri paylaşan zincir üstü analiz şirketi, "Bu tür bir küçük yatırımcı teslimiyeti, tarihsel olarak birçok büyük kripto toparlanmasından önce gerekli bir bileşen oldu." ifadesini kullandı. Borsalardaki Bitcoin arzı da 1,28 milyon BTC civarına geriledi.

Bitcoin ekimde gördüğü 87 bin dolar civarındaki zirveden bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti. Kripto para böylece ağustos sonundan bu yana elde ettiği kazançları sildi.

ETF ÇIKIŞLARI ALIMLARIN İKİ KATI

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 30 Ekim'den bu yana yedi işlem gününde net 2,13 milyar dolar çıktı. Büyük cüzdanların iki haftada biriktirdiği yaklaşık 14 bin 200 BTC ise bugünkü fiyatla 1,06 milyar dolar ediyor.

Analiz şirketine göre Bitcoin'in 74-75 bin dolar aralığını koruması ve 78-80 bin dolar bölgesini geri alması, satıcıların tükendiği görüşünü güçlendirebilir. Fiyatın son dipleri kırması ve büyük cüzdanların satışa geçmesi halinde ise sinyal zayıflayacak.

Bitcoin 8 Kasım'da kısa süreliğine 73 bin 700 dolara inerek ağustostan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Yayım sırasında Bitcoin 74 bin 200 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İstinaf affetmedi Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı Çevredekilerin tepkisi şaşırttı Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
13:25
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:26:03. #7.13#
SON DAKİKA: Küçük yatırımcının kaçışı Bitcoin için iyi haber olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android