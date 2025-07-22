Kurumsal Bitcoin lideri Strategy'den sentetik stablecoin benzeri hisse

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy, geleneksel finansal araçları kripto dünyasıyla, birleştiren cesur bir adım atıyor. Şirketin yeni STRC hisse senedi arzı, temettü oranlarını ayarlayarak hisse fiyatını 100 dolar civarında tutmayı amaçlıyor.

Strategy Finansman Modelini Genişletiyor

Michael Saylor'ın Strategy şirketi, pazartesi günü 5 milyon hisselik STRC arzını duyurdu. Bu yenilikçi finansal araç, şirketin "genel kurumsal amaçlar, Bitcoin edinimi ve işletme sermayesi dahil" hedefleri için kullanılacak.

STRC hisseleri, hisse başına 100 dolar belirtilen tutar üzerinden değişken oranda birikimli kazanç sağlayacak. İlk aylık düzenli temettü oranı yüzde 9 olarak belirlendi.

Strategy'nin açıklamasına göre bu mekanizma "STRC Hisse Senedi'nin hisse başına 100 dolar belirtilen tutarında veya buna yakın fiyatlarda işlem görmesine neden olacak şekilde" tasarlandı. Bitcoin yazarı Adam Livingston bu sistemi "sentetik stablecoin" olarak tanımladı.

Bu yenilikçi model, Strategy'nin "fiat para çekmesini ve Bitcoin'e dolar maliyet ortalaması yapmasını" sağlayacak. Livingston, yatırımcıların "hisse senedi değil, verim hedefli Bitcoin kanalı" satın aldığını vurguladı.

Strategy'nin bu hamlesi, şirketin pazartesi günü token başına ortalama 118.940 dolar fiyatla 740 milyon dolar değerinde Bitcoin alımının hemen ardından geldi. Bu gelişme, Bitcoin fiyat yörüngesine olan güveni artırdığını gösteriyor.

Blockstream kurucu ortağı Adam Back'e göre Strategy ve Metaplanet gibi Bitcoin odaklı hazine şirketleri, Bitcoin'in 100 trilyon dolarlık pazar fırsatı haline gelmesini sağlayabilir.