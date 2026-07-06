Merkez bankaları yapay zeka riskine karşı uyarıda bulundu

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ajan tabanlı yapay zekanın piyasa stresi dönemlerinde oynaklığı artırabileceğini söyleyen birkaç merkez bankası yetkilisinden biri oldu. Breeden, Portekiz'in Sintra kentindeki Avrupa Merkez Bankası yıllık toplantısında salı günü, hatalı yapay zeka modelleri piyasa çöküşüne yol açarsa "piyasa genelinde işlemleri sınırlayacak ya da durduracak devre kesiciler veya acil durdurma düğmeleri benzeri" önlemlere ihtiyaç olup olmadığını sordu.

ABD şirketleri yapay zeka yatırımı ve öncü model geliştirmede önde giderken Avrupa'nın finansal sistemi, ABD hisse piyasalarına kıyasla yapay zekaya daha az sermaye kanalı sunuyor. Aşırı temkinli düzenleme, yapay zeka şirketleri daha düşük uyum yükü olan ülkelere yönelebileceği için bu farkı büsbütün açabilir. Merkez bankası yetkilileri, özellikle Avrupa'da, kripto için de benzer uyarılar yaparak onun geleneksel finansal sistemi sarsabileceğini savunmuştu.

LAGARDE 10 YILLIK SİBER RİSKTEN BÜYÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise yapay zeka teknolojisinin "büyük bir risk" oluşturduğu uyarısında bulundu. Lagarde, yaklaşık 10 yıldır siber güvenlik riskleri, korsanlık ve veri hırsızlığı gibi konuların konuşulduğunu hatırlattı. ECB Başkanı, yapay zeka modellerinin hızlanıp derinleşmesiyle çok daha ciddi bir riskle karşı karşıya kalındığını, çünkü bunun çok hızlı geliştiğini ve savunma araçlarının henüz bulunamadığını vurguladı.

İngiltere'nin Finansal Davranış Otoritesi (FCA) Genel Müdürü Nikhil Rathi de geleneksel düzenleme döngülerinin hızlı ilerleyen yapay zeka çağında işlemediğini söyledi. Rathi, teknolojinin "inanılmaz hızlı" ilerlediğini ve görülen bazı yapay zeka yeniliklerini farklı düşünmek gerektiğini belirtti. Genel Müdür, bazı teknolojilerin artık haftalar ya da aylar içinde ilerlediğini, bu nedenle yeni araçlara ve piyasayla daha iş birlikçi bir çalışma biçimine ihtiyaç duyulduğunu ekledi.

BIS 28 HAZİRAN'DA YAPAY ZEKA RİSKİNE KARŞI UYARDI

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), yapay zeka "coşkusunun" büyük finansal sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre merkez bankaları enflasyonu dizginlemek için politikayı sıkılaştırırsa bu, uzun süreli aşırı risk almanın ardından yapay zeka varlık fiyatlarında sert bir geri çekilmeyi tetikleyebilir ve "yıkıcı makro-finansal geri besleme döngülerine" yol açabilir.

IMF 30 HAZİRAN'DA VADE UYUMSUZLUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Breeden, borç finansmanının hızla arttığını ve yapay zeka ile ilgili varlık fiyatlarındaki bir düşüşün finansal istikrar sonuçlarının pekâlâ artabileceğini söyledi. IMF Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Direktörü Tobias Adrian ise fiziksel varlıkların vadesi ile borcun vadesi arasında "olası bir uyumsuzluk" bulunduğunu ifade etti.