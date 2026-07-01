MetaMask stablecoin getiri hesabını kart harcamasına bağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MetaMask stablecoin getiri hesabını kart harcamasına bağladı

MetaMask stablecoin getiri hesabını kart harcamasına bağladı
01.07.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Consensys'in geliştirdiği MetaMask cüzdanı, kullanıcıların mUSD stablecoininde getiri kazanıp bakiyelerini kartla harcamasına olanak tanıyan Money Account adlı yeni bir hesap başlattı. Uygun bölgelerdeki stablecoin mevduatlarına yüzde 4'e varan değişken yıllık getiri sunan hesabın getirisi, ihraççı faizi yerine merkeziyetsiz finans stratejilerinden geliyor.

MetaMask, kullanıcıların yerel stablecoini mUSD üzerinde getiri elde etmesini ve bu bakiyeyi bir kartla harcamasını sağlayan Money Account'u duyurdu. Şirket, ürünün uygun bölgelerdeki stablecoin mevduatlarına yüzde 4'e varan değişken yıllık getiri (APY) sunduğunu belirtti.

Consensys CEO'su Joe Lubin, kullanıcının bakiyesinin para eklendiği anda kazanmaya başladığını ve istediği anda harcanabildiğini söyledi. Lubin, kripto deneyiminin uzun süre parçalı kaldığını, alım satım, getiri ve harcamanın ayrı yerlerde yapıldığını belirterek bu hesabın üçünü tek çatı altında topladığını vurguladı.

Bakiyeler, Mastercard altyapılı MetaMask Card'a bağlanıyor ve kullanıcılar getiri kazanan hesaptan harcama yapabiliyor. Hesap ayrıca takas, vadeli işlemler ve tahmin piyasaları gibi MetaMask'in diğer hizmetlerine de bağlanıyor. Ürün, saniyede 10 bin işlem kapasitesine ulaşmak üzere tasarlanan Ethereum uyumlu yüksek performanslı blok zinciri Monad üzerine kuruldu ve Monad ağı hesabın ana zinciri olacak.

GETİRİ STABLECOIN TEMİNATINDAN AYRI TUTULUYOR

MetaMask ürün kıdemli direktörü Johann Bornman'a göre Money Account getirisini, ihraççının ödediği faiz yerine merkeziyetsiz finans kredi stratejilerinden üretiyor. Sistem, stablecoinin nasıl desteklendiği ile getirinin nasıl üretildiğini birbirinden ayıran iki ayrı mekanizmaya dayanıyor. İlk mekanizmada, Stripe'ın şirketi Bridge, mUSD'yi bire bir karşılayan dolar rezervleri ve kısa vadeli Hazine bonoları tutuyor. Bu yapıda ihraççı, sahiplere herhangi bir getiri ödemiyor.

İkinci mekanizma ise DeFi getiri katmanından oluşuyor. Kullanıcılar Money Account'a yatırım yaptığında fonlar, zincir üstü kasa sağlayıcısı Veda üzerinden başta Morpho olmak üzere köklü kredi protokollerine yönlendiriliyor. Şirket ilerleyen dönemde Aave'yi de eklemeyi planlıyor. Bornman, mUSD'nin rezerv desteği ile kullanıcıların kazandığı getirinin yapısal olarak ayrı olduğunu, getirinin ihraççıdan değil DeFi protokol faaliyetinden geldiğini söyledi.

MUSD PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

MetaMask'in cüzdan yerleşik stablecoini mUSD, Eylül 2025'te Ethereum ve Consensys'in Linea ağında piyasaya çıkmıştı. Verilere göre lansmanın hemen ardından 100 milyon doların üzerine çıkan piyasa değeri, sonrasında gerileyerek 32 milyon dolara indi ve token dolar endeksli daha küçük stablecoinler arasında yer aldı. Kullanıcılar USDC, USDT ve DAI gibi desteklenen stablecoinleri ek ücret olmadan bire bir mUSD'ye çevirebilecek, ayrıca banka veya kredi kartıyla ve Apple Pay ile mUSD satın alabilecek.

Money Account, salı günü İngiltere ve yaptırım uygulanan bölgeler dışında küresel olarak kullanıma açıldı. MetaMask kendi varlığını kendi saklayan bir cüzdan olduğu için platformun kendisi kimlik doğrulama (KYC) gerektirmiyor. Ancak para yatırma kanalları ve MetaMask Card gibi düzenlemeye tabi hizmetlerle etkileşen özellikler için KYC, MetaMask tarafından değil üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından yürütülüyor. Ürün, ABD'de getiri sunan stablecoinlere yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde duyuruldu. CLARITY Yasası, ödeme stablecoinlerinde elde tutmaya bağlı faiz ya da getiri ödenmesini kısıtlayan hükümler içeriyor.

Kripto Para, Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MetaMask stablecoin getiri hesabını kart harcamasına bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru
Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü

11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
08:44
Savaşın faturası ağır oldu Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:33:14. #7.12#
SON DAKİKA: MetaMask stablecoin getiri hesabını kart harcamasına bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.