Metaplanet Bitcoin getiri ürünleri için menkul kıymet şirketi satın alıyor - Son Dakika
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Metaplanet Bitcoin getiri ürünleri için menkul kıymet şirketi satın alıyor

Metaplanet Bitcoin getiri ürünleri için menkul kıymet şirketi satın alıyor
12.06.2026 18:04
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Japon Bitcoin hazinesi şirketi Metaplanet, Japonya'da Bitcoin bağlantılı getiri ürünleri geliştirmek için Siiibo Securities'i 2,1 milyar yen (13 milyon dolar) karşılığında satın alıyor.

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, bugün sosyal medya hesabından Siiibo Securities'i tamamen satın almak için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Tip I lisanslı bir menkul kıymet şirketi olan Siiibo, Japonya'nın çevrim içi şirket tahvili piyasasının önde gelen oyuncularından biri olarak biliniyor.

Anlaşmanın bu yıl temmuzda tamamlanması bekleniyor ve Metaplanet, şirketi Metaplanet Securities adıyla yeniden markalandıracak. Satın alma, şirketin Japonya'da Bitcoin merkezli bir finansal ekosistem kurma yönündeki uzun vadeli stratejisi Project Nova'nın bir parçasını oluşturuyor. Gerovich bu adımı "Metaplanet'in ilk büyük satın alması ve Project Nova'nın ilk somut adımı." sözleriyle tanımladı.

40 BİN BİTCOİN YENİ ÜRÜNLERİ DESTEKLEYECEK

Gerovich'e göre Siiibo'nun menkul kıymet işini bünyeye katmak, Metaplanet'in Bitcoin biriktirmenin ötesine geçip yatırımcıya dönük finansal ürünler sunmasını sağlayacak. CEO, Siiibo'nun Tip I lisansı ve çevrim içi platformu sayesinde Japon yatırımcılara doğrudan Bitcoin bağlantılı getiri ürünleri sunacaklarını belirtti. Şirket bu hamleyi 40.177 Bitcoinlik varlığıyla destekleyecek.

JAPON HANELERİNDE 7 TRİLYON DOLAR NAKİT BİRİKTİ

Japonya Merkez Bankası'nın martta yayımladığı verilere göre Japon haneleri 2025 sonunda 1.140 trilyon yen (7,1 trilyon dolar) nakit ve mevduat tutuyordu. Bu tutar, hanelerin toplam finansal varlıklarının yaklaşık yüzde 48,5'ine denk geliyor. Gerovich, Japonya deflasyondan enflasyona geçerken sermayenin getiri aramaya başladığını ve bunun şirket için bir fırsat yarattığını söyledi.

2019'da kurulan Siiibo, bireysel yatırımcıların geleneksel olarak kurumların ve yüksek varlıklı yatırımcıların hakim olduğu tahsisli şirket tahvillerine erişmesine olanak tanıyor. Şirket bugüne dek 40'tan fazla şirket için 100'ün üzerinde tahvil ihracına aracılık etti. Siiibo geçen yıl 175,4 milyon yen (1,1 milyon dolar) net zarar açıkladı.

Metaplanet ise yılın ilk çeyreğinde, Bitcoin'in dönem sonu piyasa değerlemesindeki kayıplar nedeniyle 114,5 milyar yen (715,4 milyon dolar) net zarar bildirdi. Şirketin Tokyo'da işlem gören hisseleri bugün yüzde 3,6 yükselişle kapandı ancak son bir ayda yaklaşık yüzde 31,7 değer kaybetti.

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Son Dakika Kripto Para Metaplanet Bitcoin getiri ürünleri için menkul kıymet şirketi satın alıyor - Son Dakika

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