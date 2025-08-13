Metaplanet Bitcoin stratejisiyle yüzde 190 değer kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Metaplanet Bitcoin stratejisiyle yüzde 190 değer kazandı

Metaplanet Bitcoin stratejisiyle yüzde 190 değer kazandı
13.08.2025 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin odaklı yatırım stratejisi benimseyen Japon şirketi Metaplanet, 2025'te hisselerinde yüzde 190'a yakın artış yaşayarak Toyota ve Sony gibi devleri içeren Topix Core 30 endeksini geride bıraktı. Şirket, Bitcoin birikimini artırmak için yeni sermaye artırımı planlıyor.

Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, 2025 yılının başından bu yana hisse senedi performansıyla ülkenin en büyük ve en likit şirketlerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin Bitcoin odaklı agresif yatırım stratejisi, hisselerinde yaklaşık yüzde 190'lık bir artış sağlarken aynı dönemde Toyota ve Sony gibi devleri barındıran Topix Core 30 endeksi yalnızca yüzde 7,2'lik bir kazanç elde edebildi.

Metaplanet Bitcoin ile Dev Şirketleri Geride Bıraktı

Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, benimsediği Bitcoin odaklı strateji sayesinde yılbaşından bu yana hisselerinde kaydettiği artışla ülkenin en büyük şirketlerini geride bıraktı. Şirketin 2025 yılı ikinci çeyrek kazanç raporuna göre hisseleri yılbaşından bugüne yaklaşık yüzde 190 değer kazandı. Bu performans, aynı dönemde yüzde 7,2'lik ortalama kazanç bildiren ve Toyota, Sony ile Mitsubishi Heavy Industries gibi devleri içeren Tokyo Hisse Senedi Fiyat Endeksi (TOPIX) Core 30'un oldukça üzerinde kaldı.

Metaplanet'in 2025 yılındaki bu dikkat çekici performansı, şirketin düzenli alımlarla hazinesindeki Bitcoin miktarını artırdığı agresif stratejisinin bir sonucu olarak görülüyor. Yatırımcıların bu stratejiye olan güveni de artıyor. Rapora göre Metaplanet'in hissedar sayısı, Bitcoin birikim stratejisinin başladığı 2024'ün son çeyreğinden bu yana yüzde 350 artarak Haziran 2025 itibarıyla 180 bini aştı.

Şirketin performansı sadece endeks ortalamasını değil aynı zamanda popüler tekil hisseleri de geride bıraktı. Metaplanet'in yılbaşından bugüne elde ettiği kazançlar, çift haneli büyüme kaydeden Mitsubishi, Nintendo ve SoftBank Group gibi TOPIX Core 30'un en iyi performans gösteren üyelerini dahi büyük bir farkla aştı. Japan Tobacco ve Mizuho Financial Group gibi diğer endeks üyeleri mütevazı kazançlar elde ederken Toyota Motor Corp. gibi bazı şirketler hafif düşüşler yaşadı. Bu durum piyasa duyarlılığındaki ayrışmayı da gözler önüne seriyor.

Daha önce konaklama sektöründe faaliyet gösteren Metaplanet, 2024 yılında iş modelini değiştirerek ABD merkezli bir şirketin stratejisini taklit eden bir Bitcoin birikim aracına dönüştü. Şirkete göre Metaplanet, Japonya'da halka açık bir şirket çerçevesinde düzenlenmiş Bitcoin pozisyonu sunan tek firma olma özelliğini koruyor.

Şirket, gelecek hedefleri doğrultusunda daha fazla Bitcoin satın almak için 3,7 milyar dolarlık bir sermaye artırımı planlıyor. Metaplanet, 1 Ağustos'ta yaptığı duyuruda bu fonu hisse senedi arzı yoluyla toplayacağını ve Bitcoin stratejisinin bir parçası olarak öz kaynak finansmanını aktif şekilde sürdüreceğini belirtti. Şirketin hedefi 2027 yılına kadar toplam Bitcoin arzının yüzde birine denk gelen 210 bin BTC'yi satın almak. Bu hedef doğrultusunda Ağustos ayında 100 milyon doların üzerinde harcama yapıldı. 4 Ağustos'ta 53,7 milyon dolar karşılığında 463 BTC alan şirket, 12 Ağustos Salı günü ise 61,4 milyon dolarlık bir alım daha gerçekleştirdi.

Kripto Para, Bitcoin, Sony, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Metaplanet Bitcoin stratejisiyle yüzde 190 değer kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı

16:20
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:11
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
22:49
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
22:38
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
22:36
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
22:34
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:19
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk
Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
22:14
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama
Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
22:06
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu
Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
21:56
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin
Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 17:27:21. #7.13#
SON DAKİKA: Metaplanet Bitcoin stratejisiyle yüzde 190 değer kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.