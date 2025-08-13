Metaplanet Bitcoin stratejisiyle yüzde 190 değer kazandı

Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, 2025 yılının başından bu yana hisse senedi performansıyla ülkenin en büyük ve en likit şirketlerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin Bitcoin odaklı agresif yatırım stratejisi, hisselerinde yaklaşık yüzde 190'lık bir artış sağlarken aynı dönemde Toyota ve Sony gibi devleri barındıran Topix Core 30 endeksi yalnızca yüzde 7,2'lik bir kazanç elde edebildi.

Metaplanet Bitcoin ile Dev Şirketleri Geride Bıraktı

Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, benimsediği Bitcoin odaklı strateji sayesinde yılbaşından bu yana hisselerinde kaydettiği artışla ülkenin en büyük şirketlerini geride bıraktı. Şirketin 2025 yılı ikinci çeyrek kazanç raporuna göre hisseleri yılbaşından bugüne yaklaşık yüzde 190 değer kazandı. Bu performans, aynı dönemde yüzde 7,2'lik ortalama kazanç bildiren ve Toyota, Sony ile Mitsubishi Heavy Industries gibi devleri içeren Tokyo Hisse Senedi Fiyat Endeksi (TOPIX) Core 30'un oldukça üzerinde kaldı.

Metaplanet'in 2025 yılındaki bu dikkat çekici performansı, şirketin düzenli alımlarla hazinesindeki Bitcoin miktarını artırdığı agresif stratejisinin bir sonucu olarak görülüyor. Yatırımcıların bu stratejiye olan güveni de artıyor. Rapora göre Metaplanet'in hissedar sayısı, Bitcoin birikim stratejisinin başladığı 2024'ün son çeyreğinden bu yana yüzde 350 artarak Haziran 2025 itibarıyla 180 bini aştı.

Şirketin performansı sadece endeks ortalamasını değil aynı zamanda popüler tekil hisseleri de geride bıraktı. Metaplanet'in yılbaşından bugüne elde ettiği kazançlar, çift haneli büyüme kaydeden Mitsubishi, Nintendo ve SoftBank Group gibi TOPIX Core 30'un en iyi performans gösteren üyelerini dahi büyük bir farkla aştı. Japan Tobacco ve Mizuho Financial Group gibi diğer endeks üyeleri mütevazı kazançlar elde ederken Toyota Motor Corp. gibi bazı şirketler hafif düşüşler yaşadı. Bu durum piyasa duyarlılığındaki ayrışmayı da gözler önüne seriyor.

Daha önce konaklama sektöründe faaliyet gösteren Metaplanet, 2024 yılında iş modelini değiştirerek ABD merkezli bir şirketin stratejisini taklit eden bir Bitcoin birikim aracına dönüştü. Şirkete göre Metaplanet, Japonya'da halka açık bir şirket çerçevesinde düzenlenmiş Bitcoin pozisyonu sunan tek firma olma özelliğini koruyor.

Şirket, gelecek hedefleri doğrultusunda daha fazla Bitcoin satın almak için 3,7 milyar dolarlık bir sermaye artırımı planlıyor. Metaplanet, 1 Ağustos'ta yaptığı duyuruda bu fonu hisse senedi arzı yoluyla toplayacağını ve Bitcoin stratejisinin bir parçası olarak öz kaynak finansmanını aktif şekilde sürdüreceğini belirtti. Şirketin hedefi 2027 yılına kadar toplam Bitcoin arzının yüzde birine denk gelen 210 bin BTC'yi satın almak. Bu hedef doğrultusunda Ağustos ayında 100 milyon doların üzerinde harcama yapıldı. 4 Ağustos'ta 53,7 milyon dolar karşılığında 463 BTC alan şirket, 12 Ağustos Salı günü ise 61,4 milyon dolarlık bir alım daha gerçekleştirdi.