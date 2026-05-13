Metaplanet güçlü faaliyet performansına rağmen milyonlarca dolar zarar açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metaplanet güçlü faaliyet performansına rağmen milyonlarca dolar zarar açıkladı

Metaplanet güçlü faaliyet performansına rağmen milyonlarca dolar zarar açıkladı
13.05.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde Bitcoin opsiyon gelirlerinin etkisiyle güçlü faaliyet performansı sergiledi. Ancak şirket Bitcoin fiyatındaki düşüşün tetiklediği değerleme kayıplarıyla 728 milyon dolar olağan zarar yazdı.

Çarşamba günü yayımlanan bilanço raporuna göre Metaplanet çeyrekte yaklaşık 19,5 milyon dolar net satış geliri elde etti. Faaliyet geliri 14,38 milyon dolara ulaşarak yüzde 73,6 faaliyet marjı kaydetti. Gelirin büyük bölümünü Bitcoin opsiyon primleri ve türev değerleme kazançları oluşturdu. Net satışlar bir önceki yılın aynı dönemindeki 5,5 milyon dolardan yaklaşık 3,5 kat arttı.

BİTCOİN FİYATI ÇEYREKTE YÜZDE 24 GERİLEDİ

Güçlü faaliyet performansına rağmen şirket 728 milyon dolarlık olağan zarar açıkladı. Zararın ana kaynağı Bitcoin fiyatının çeyrekte yaklaşık yüzde 24 düşmesiyle oluşan nakit dışı değerleme kayıplarıydı. Bitcoin 1 Ocak'taki yaklaşık 87 bin dolardan 31 Mart'ta 66 bin dolara gerilemişti. Hisse başına zarar 0,63 dolara yükselirken bir önceki yılın aynı dönemindeki zarar 0,078 dolardı.

Metaplanet 2026 mali yılı için beklentilerini değiştirmedi. Şirket yıl genelinde yaklaşık 101 milyon dolar net satış ve 72 milyon dolar faaliyet karı öngörüyor. Ancak Bitcoin fiyat duyarlılığı nedeniyle olağan gelir veya net gelir tahmini vermekten kaçındı.

METAPLANET ÇEYREKTE 5.075 BİTCOİN EKLEDİ

Şirket çeyreği 40.177 Bitcoin ile kapattı. Aralık 2025 sonundaki 35.102 adetten yaklaşık 5.075 BTC eklenerek halka açık şirketler arasında üçüncü en büyük Bitcoin hazinesine ulaşıldı. Alımlar yeni hisse ihracı ve Bitcoin teminatlı borçlanma kombinasyonuyla finanse edildi.

Tam seyreltilmiş bazda hisse başına Bitcoin miktarı 0,0240486 BTC'den 0,0247319 BTC'ye yükselerek yüzde 2,8 BTC getirisi sağladı. Toplam net varlıklar ise aralık sonundaki 2,96 milyar dolardan yaklaşık 2,60 milyar dolara geriledi. Şirketin 500 milyon dolarlık Bitcoin teminatlı kredi hattındaki borç bakiyesi 13 Mayıs itibarıyla 302 milyon dolara ulaştı. Metaplanet hisseleri çarşamba günü Tokyo'da yüzde 3,82 düşerek yaklaşık 327 yen seviyesinden işlem gördü.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Metaplanet güçlü faaliyet performansına rağmen milyonlarca dolar zarar açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:27:07. #7.13#
SON DAKİKA: Metaplanet güçlü faaliyet performansına rağmen milyonlarca dolar zarar açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.