MiCA Avrupa'daki küçük kripto şirketlerini sıkıştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MiCA Avrupa'daki küçük kripto şirketlerini sıkıştırıyor

MiCA Avrupa\'daki küçük kripto şirketlerini sıkıştırıyor
23.04.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlıklar Piyasaları Yönetmeliği'nin (MiCA) geçiş süreci son aşamasına girdi. 1 Temmuz itibarıyla MiCA lisansı olmaksızın faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları AB müşterilerine hizmet veremeyecek. Uyum maliyetleri, yönetim gereklilikleri ve süregelen raporlama yükümlülükleri küçük firmalar üzerindeki baskıyı giderek artırıyor.

Piyasada belirgin bir tablo ayrışması göze çarpıyor. Hollanda'da MiCA lisansı alan Polonyalı kripto borsası Ari10'un kurucusu Mateusz Kara, Polonya'daki yaklaşık 2.000 kayıtlı sanal varlık hizmet sağlayıcısından yalnızca kendi grubunun bu lisansa sahip olduğunu belirterek MiCA'nın küçük oyuncular için "alan bırakmadığını" ve piyasanın konsolide olacağını söyledi. DeFi platformu Altura'nın icra direktörü Matthew Pinnock bu öngörüyü paylaşarak söz konusu ortamın 2018 sonrasında katı lisanslama gerekliliklerinin küçük firmaları kapattığı Japonya örneğindeki gibi büyük borsalar ve saklama hizmeti sağlayıcıları lehine işleyeceğini öne sürdü. Kula'nın dijital varlıklar direktörü Taran Dhillon ise tek tip yetkilendirme ve raporlama gerekliliklerinin erken aşama ekipleri başka merkezlere sürükleyebileceğini vurguladı.

DEFİ VE DÜZENLEYICI BELİRSİZLİK

MiCA, tam olarak merkeziyetsizleştirilmiş hizmetleri kapsam dışında tutuyor. Bu sınırın nerede çizileceği ise tartışmalı olmayı sürdürüyor. Altura, kullanıcıların varlık kontrolünü elinde tuttuğu gözetim dışı stratejiler yürütüyor. Bununla birlikte birleşik kasa yapıları ve koordineli ön yüzler gibi unsurlar düzenleyici incelemeyi tetikleyebiliyor. Pinnock, yükseltme kabiliyeti ve tespit edilebilir bir operatörün varlığı gibi kriterlerin projelerin sınıflandırmasını belirleyeceğini ve pek çok DeFi protokolünün melez kategorisine düşeceğini öngördü. Dhillon, merkeziyetsizlik istisnasının çok belirsiz kaldığını ve bu belirsizliğin sorumlu inovasyonu yurt dışına itme riskini taşıdığını da ekledi.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), MiCA çerçevesinin yeniliği teşvik etmek ve yatırımcıları korumak amacıyla tasarlandığını savunuyor. Gerekliliklerin riske orantılı tutulduğunu, küçük şirketlerin sistemik öneme sahip oyuncularla aynı eşiği karşılamasının beklenmediğini vurgulayan ESMA, büyük sınır ötesi borsaların denetiminin tek bir AB otoritesinde toplanması gerektiğini destekliyor. Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA) ise bu yaklaşıma karşı çıkarak MiCA'nın henüz yürürlüğe girdiği bu aşamada merkezi denetimin erken bir adım olacağını ve yerel bilginin küçük piyasalar için kritik önemini koruduğunu öne sürüyor.

MİCA BİR FIRSAT MI OLACAK

Erken hareket edenler tabloyu farklı okuyor. 2025'te İrlanda'da MiCA lisansı alan Birleşik Krallık merkezli borsa CoinJar'ın CEO'su Asher Tan, düzenlemenin eşitsiz bir rekabet ortamı yaratmaktan ziyade kripto parayı "ciddi finansal çerçeveler"le hizaladığını savunuyor. Avrupa'yı şirket için temel büyüme pazarı olarak tanımlayan Tan, MiCA'nın AB genelinde ölçeklenmeye imkân veren yaygınlaştırılabilir bir yol sunduğunu ve sektörü spekülatif tokenlardan seçici listeleme ile uzun vadeli değer yönelimine doğru yönlendirdiğini ileri sürdü.

1 Temmuz'a kadar lisans süreçlerini tamamlayamayan şirketlerin büyük bölümünün hizmetlerini durdurmak zorunda kalacağı öngörülüyor. Polonya örneğinde olduğu gibi kayıtsız binlerce VASP'ın lisanssız kaldığı piyasalar ise Avrupa kripto sektöründe yaklaşan konsolidasyon dalgasının ilk halkalarını gösterecek.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MiCA Avrupa'daki küçük kripto şirketlerini sıkıştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’de Ederson için beklenen açıklama geldi Fenerbahçe'de Ederson için beklenen açıklama geldi
Galatasaray’dan Bernardo Silva’ya servet değerinde maaş Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya servet değerinde maaş! Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti
Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi
İbrahim Tatlıses’ten “Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur“ sorusuna güldüren cevap İbrahim Tatlıses'ten "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna güldüren cevap
Adana’da Parkta Çocukla Silah Talimi Adana'da Parkta Çocukla Silah Talimi
Mauro Icardi’nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında

17:43
Adalet Bakanlığı’nda 7 yeni daire başkanlığı Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
17:35
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
17:15
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
16:58
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
15:57
Rıza Pehlevi’ye saldırı
Rıza Pehlevi'ye saldırı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 18:23:11. #7.13#
SON DAKİKA: MiCA Avrupa'daki küçük kripto şirketlerini sıkıştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.