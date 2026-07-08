MiCA geçişi euro stablecoin pazarını büyüttü - Son Dakika
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MiCA geçişi euro stablecoin pazarını büyüttü

MiCA geçişi euro stablecoin pazarını büyüttü
08.07.2026 15:01
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MiCA uyumlu euro stablecoinlerinin piyasa değeri, Avrupa'daki geçiş dönemi sona ermeden önceki bir yılda yüzde 128 arttı. Ödeme altyapısı firması Decta'ya göre bu büyüme, dolar destekli tokenlerin hâkim olduğu bir pazarda hâlâ küçük bir tabandan geldi.

Decta'nın yayımladığı rapora göre MiCA uyumlu sekiz euro stablecoininin toplam piyasa değeri, 30 Haziran 2025'teki 295,6 milyon dolardan 28 Haziran 2026'da 673,9 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde işlem hacmi yüzde 43,1 artarak 47 milyon dolardan 67,3 milyon dolara yükseldi. Raporda izlenen MiCA uyumlu euro stablecoini sayısı da beşten sekize çıktı.

Decta, inceleme döneminde aktif olarak token ihraç eden, piyasa değeri ve işlem hacmine sahip sekiz euro stablecoinini izledi. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin (ESMA) geçici MiCA sicili ise firmanın etkinlik ölçütlerini karşılamayabilecek tokenler dahil daha geniş bir listeyi kapsıyor.

EURO STABLECOİNLERİ DOLAR PAZARININ YÜZDE 0,22'SİNDE

Rapora göre euro cinsi stablecoinler MiCA altında büyüse de bu büyüme küçük bir tabandan geliyor. Piyasa verilerine göre dolara sabitli stablecoinlerin toplam değeri yaklaşık 300 milyar doları buluyor. Decta'nın aktif işlem gören sekiz euro stablecoininin piyasa değeri ise dolar stablecoin pazarının yalnızca yüzde 0,22'sine denk geliyor.

1 Temmuz'dan itibaren AB'de kripto varlık hizmeti sunan firmalar genel olarak MiCA yetkilendirmesine ihtiyaç duyuyor. Decta'nın veri örneği, MiCA'nın kripto varlık hizmet sağlayıcısı (CASP) geçiş döneminin kapanmasından yalnızca birkaç gün önce sona eriyor.

SEKTÖR MİCA KURALLARINI FAZLA KATI BULUYOR

Rapor, MiCA'nın daha katı stablecoin kurallarının euro ekosisteminin büyümesine mi yardımcı olduğu yoksa dolar destekli tokenlere karşı rekabet gücünü mü sınırladığı yönündeki tartışmayı besliyor. Sektör kuruluşu Blockchain for Europe, 27 Nisan'da yayımladığı raporda MiCA'nın euro stablecoinlerini daha güvenli ama ticari açıdan daha zayıf hâle getirdiğini öne sürmüştü. Kuruluşa göre MiCA'nın rezerv gereklilikleri ve faiz ödeme yasağı, euro tokenlerini dezavantajlı konuma itiyor.

Tartışma mayısta, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in stablecoin ihraççıları için likidite gerekliliklerinin gevşetilmesini ve bu ihraççılara Avrupa Merkez Bankası finansmanına erişim tanınmasını önermesiyle kızıştı. Kuruluşa göre daha gevşek kurallar, euro stablecoin pazarının dolar destekli tokenlerle rekabet etmesine yardımcı olabilir.

Avrupa Merkez Bankası ise bu önerilere karşı çıktı. Banka 23 Mayıs'ta AB maliye bakanlarını, euro stablecoin ihracının genişletilmesinin banka kredilerini zayıflatabileceği ve para politikasını karmaşıklaştırabileceği konusunda uyardı. Merkez bankası ayrıca, daha katı AB kurallarının dijital dolar hareketini hızlandıracağı yönündeki endişeleri de reddetti.

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Son Dakika Kripto Para MiCA geçişi euro stablecoin pazarını büyüttü - Son Dakika

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