MicroStrategy Bitcoin varlıklarıyla teknoloji devlerini solluyor - Son Dakika
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Kripto Para

MicroStrategy Bitcoin varlıklarıyla teknoloji devlerini solluyor

MicroStrategy Bitcoin varlıklarıyla teknoloji devlerini solluyor

Bitcoin (BTC) fiyatının 99.000 dolar seviyesine yaklaşmasıyla MicroStrategy'nin piyasa değeri 100 milyar doları aştı. Şirketin yılbaşından bu yana yüzde 94 değer kazanan hisseleri, 331.200 Bitcoin varlığıyla 15,51 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazanç sağladı.

21.11.2024 17:44
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Bitcoin yatırımı yapan en büyük halka açık şirket konumundaki MicroStrategy, kripto para piyasasındaki yükselişle birlikte teknoloji devlerini geride bırakmaya başladı. Şirket CEO'su Michael Saylor'ın Microsoft yönetim kuruluna Bitcoin yatırımının faydalarını anlatacak olması, kurumsal adaptasyonun yeni bir aşamaya geçebileceğini işaret ediyor.

Teknoloji Devleri Arasında Bitcoin Rekabeti Kızışıyor

MicroStrategy'nin Bitcoin yatırım stratejisi şirketin değerini artırmaya devam ediyor. Şirket yılbaşından bu yana Apple'ı yüzde 21, Amazon'u yüzde 24 ve Tesla'yı yüzde 6 sollayarak büyük bir başarıya imza attı.

Bitcoin yatırım stratejisinin başarısı, şirketin piyasa değerini Intel'in 102 milyar dolarlık değerine yaklaştırdı. Bu gelişme, kripto para varlıklarının geleneksel finans dünyasındaki öneminin artığını gösteriyor.

MicroStrategy'nin 32 milyar dolar değerindeki Bitcoin varlığı şirketin en önemli güç kaynağı haline geldi. Şirketin net varlık değeri priminin 3,3 kata ulaşması, yatırımcıların Bitcoin'e olan güveninin arttığını gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para MicroStrategy Bitcoin varlıklarıyla teknoloji devlerini solluyor - Son Dakika

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