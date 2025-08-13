Milyarlarca dolarlık kripto para skandalında itiraf

Kripto dünyasının en büyük skandallarından biri olan Terra USD davası nihayet hukuki sonuca ulaşıyor. Do Kwon'un suçunu kabul etmesi, 2022'de onlarca milyar dolarlık yatırımcı kaybına yol açan olayların sorumluluğunu üstlendiği anlamına geliyor. Algoritmik stablecoin projesinin başarısızlığı, sadece Terra ekosistemini değil, FTX gibi büyük platformları da etkileyerek kripto piyasasında güven krizine neden olmuştu.

Do Kwon, Terra USD Skandalındaki Suçlamaları Kabul Etti

Reuters raporlarına göre Do Kwon, elektronik dolandırıcılık ve dolandırıcılık komplosu suçlarını kabul ederek yıllarca süren cezai davanın kritik bir aşamasına geldi. Kwon, mahkemeye duruşmaya çıkma hakkından feragat edeceğini söyledi ve 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini kabul etti.

ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Hâkimi Paul Engelmayer, bir gün önce "Mahkeme, sanığın savunma değişikliği yapabileceği konusunda bilgilendirildi" açıklamasında bulunmuştu. Bu gelişme, Kwon'un suçlu olduğunu kabul ettiğini gösteriyor.

Kwon'a yöneltilen suçlamalar Terra USD'nin çöküşüyle doğrudan bağlantılıydı. Terra USD, istikrarlı bir fiyat sürdürmek için algoritmalar aracılığıyla pazar ödüllerini kullanan algoritmik bir stablecoin olarak tasarlanmıştı. Proje, fiyatları istikrarlı tutmak amacıyla Luna adında bir yönetişim tokeniyle bağlantılıydı.

Terra USD'nin parçalanması, 2022'de birkaç kripto varlığını yıkan büyük bir bulaşma olayını tetikledi. Bu çöküş, kripto piyasasında onlarca milyar dolarlık zarara neden olarak sektörün en büyük skandallarından biri haline geldi.

Karadağ'da aylarca süren yasal işlemlerin ardından, Kwon aralık ayında ABD'ye iade edildi. Hem ABD hem de Güney Kore onun tutuklanması için arama emri çıkarmıştı. Eski CEO, sahte seyahat belgeleriyle seyahat ettiği için Mart 2023'te Karadağ'da tutuklanmıştı.

Kwon ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Şubat 2023'te açılan bir davada hukuki suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Nisan ayında bir jüri hem Terraform'un hem de Kwon'un yatırımcıları yanılttığını ve hukuki dolandırıcılıktan sorumlu bulunduğunu tespit etti.