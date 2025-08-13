Milyarlarca dolarlık kripto para skandalında itiraf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Milyarlarca dolarlık kripto para skandalında itiraf

Milyarlarca dolarlık kripto para skandalında itiraf
13.08.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terraform kurucu ortağı Do Kwon, milyarlarca dolarlık kayba neden olan Terra USD çöküşüyle ilgili dolandırıcılık suçlarını kabul etti. 33 yaşındaki Kwon, ABD mahkemesinde duruşma hakkından feragat ederek 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını kabul etti. 2022'de algoritmik stablecoin Terra USD'nin çöküşü kripto piyasasında domino etkisi yaratmıştı.

Kripto dünyasının en büyük skandallarından biri olan Terra USD davası nihayet hukuki sonuca ulaşıyor. Do Kwon'un suçunu kabul etmesi, 2022'de onlarca milyar dolarlık yatırımcı kaybına yol açan olayların sorumluluğunu üstlendiği anlamına geliyor. Algoritmik stablecoin projesinin başarısızlığı, sadece Terra ekosistemini değil, FTX gibi büyük platformları da etkileyerek kripto piyasasında güven krizine neden olmuştu.

Do Kwon, Terra USD Skandalındaki Suçlamaları Kabul Etti

Reuters raporlarına göre Do Kwon, elektronik dolandırıcılık ve dolandırıcılık komplosu suçlarını kabul ederek yıllarca süren cezai davanın kritik bir aşamasına geldi. Kwon, mahkemeye duruşmaya çıkma hakkından feragat edeceğini söyledi ve 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini kabul etti.

ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Hâkimi Paul Engelmayer, bir gün önce "Mahkeme, sanığın savunma değişikliği yapabileceği konusunda bilgilendirildi" açıklamasında bulunmuştu. Bu gelişme, Kwon'un suçlu olduğunu kabul ettiğini gösteriyor.

Kwon'a yöneltilen suçlamalar Terra USD'nin çöküşüyle doğrudan bağlantılıydı. Terra USD, istikrarlı bir fiyat sürdürmek için algoritmalar aracılığıyla pazar ödüllerini kullanan algoritmik bir stablecoin olarak tasarlanmıştı. Proje, fiyatları istikrarlı tutmak amacıyla Luna adında bir yönetişim tokeniyle bağlantılıydı.

Terra USD'nin parçalanması, 2022'de birkaç kripto varlığını yıkan büyük bir bulaşma olayını tetikledi. Bu çöküş, kripto piyasasında onlarca milyar dolarlık zarara neden olarak sektörün en büyük skandallarından biri haline geldi.

Karadağ'da aylarca süren yasal işlemlerin ardından, Kwon aralık ayında ABD'ye iade edildi. Hem ABD hem de Güney Kore onun tutuklanması için arama emri çıkarmıştı. Eski CEO, sahte seyahat belgeleriyle seyahat ettiği için Mart 2023'te Karadağ'da tutuklanmıştı.

Kwon ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Şubat 2023'te açılan bir davada hukuki suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Nisan ayında bir jüri hem Terraform'un hem de Kwon'un yatırımcıları yanılttığını ve hukuki dolandırıcılıktan sorumlu bulunduğunu tespit etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Milyarlarca dolarlık kripto para skandalında itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Arda Güler’e tarihi müjde Arda Güler'e tarihi müjde
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir

11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
17:12
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
17:09
Edirne’deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
Edirne'deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
17:04
Beşiktaş’tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
Beşiktaş'tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
17:03
CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
16:51
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa’dan sürpriz imza
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'dan sürpriz imza
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
16:44
Futbolseverler müjde Dev maç şifresiz yayınlanacak
Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
16:29
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 13:11:12. #7.11#
SON DAKİKA: Milyarlarca dolarlık kripto para skandalında itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.