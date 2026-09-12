MoneyGram stablecoin kartını kullanıma sundu

MoneyGram uygulaması içinde sunulan kart, kullanıcıların dolar değerine sabit bakiyelerini yönetmesine ve çevrim içi ya da temassız ödeme yapmasına imkân veriyor. Müşteriler bakiyelerini kendilerine göndererek MoneyGram noktalarından yerel para cinsinden nakit de alabiliyor.

Kart ilk aşamada USDC'yi destekliyor. Şirket sözcüsü, MoneyGram'ın haziran ayında piyasaya sürdüğü dolar bazlı stablecoin MGUSD'nin de yakın dönemde sisteme ekleneceğini söyledi. MoneyGram, ürünü banka hesabına veya itibari para bakiyesine bağlı geleneksel bir banka kartı olarak tanımlamıyor.

FİZİKSEL KART 2026'NIN SONLARINDA GELECEK

Hizmetten yararlanmak isteyenlerin kartın aktif olduğu bir pazarda bulunması ve MoneyGram'ın müşteri tanıma sürecini tamamlaması gerekiyor. Kolombiya ilk pazar olarak seçildi. Şirket, kartı ilk aşamada Latin Amerika'daki diğer ülkelere taşımayı planlıyor fakat ülke adı veya takvim açıklamadı.

Kart şimdilik yalnızca dijital olarak sunuluyor. Kullanıcılar ürünü MoneyGram uygulamasından yönetebiliyor ve mobil cüzdanlarına ekleyebiliyor. Şirket, ATM'den para çekmeye ve fiziksel kart gerektiren noktalarda ödeme yapmaya imkân verecek sürümü 2026'nın sonlarında çıkarmayı hedefliyor.

RAIN VE STELLAR ALTYAPIYI ÜSTLENDİ

MoneyGram Card, stablecoin ödeme altyapısı şirketi Rain ile geliştirildi. Crossmint cüzdan teknolojisini kullanan ürün Stellar Blockchain ağı üzerinde çalışıyor. MoneyGram, başka ağların da desteklenip desteklenmeyeceğine ilişkin bilgi vermedi.

Şirket stablecoinlerle ilk büyük bağlantısını 2021'de Stellar Development Foundation ile kurduğu ortaklıkla oluşturdu. Bu iş birliği, MoneyGram'ın küresel ağı üzerinden nakdin USDC'ye ve USDC'nin nakde çevrilmesini sağladı. Şirket bugün 200'den fazla ülke ve bölgede 60 milyondan fazla aktif müşteriye ve yaklaşık 500 bin fiziksel noktaya hizmet verdiğini belirtiyor.

Yeni ürün MoneyGram'ın ilk kartı olmasa da şirketin stablecoin destekli ilk kartı olma özelliğini taşıyor. MoneyGram daha önce Pathward tarafından çıkarılan fiziksel ve dijital Visa banka kartlarını içeren MoneyGram Account hizmetini sunuyordu. İtibari para temelli bu ürün Aralık 2025'te kapatıldı.