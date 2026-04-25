Üye Girişi
Son Dakika Logo

Morgan Stanley stablecoin rezervleri için para piyasası fonu kurdu

25.04.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Morgan Stanley, stablecoin ihraççılarının rezerv varlıklarını tutmalarına yönelik bir devlet para piyasası fonu kurduğunu duyurdu. Stablecoin Reserves Portfolio (MSNXX) adıyla piyasaya sürülen fon, ABD'de hazırlık sürecindeki GENIUS Yasası'nın rezerv gerekliliklerine uygun biçimde tasarlandı.

Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds bünyesine alınan fon, 1 dolarlık sabit net varlık değeri hedefliyor. Morgan Stanley'nin açıklamasına göre fon yalnızca nakit, vadesi 93 günü aşmayan ABD Hazinesi bonoları ve tahvillerine yatırım yapıyor. Bunlara ek olarak ABD Hazinesi kağıtlarıyla teminatlandırılmış gecelik repo anlaşmaları da portföye dahil ediliyor. Hisseler öncelikle stablecoin ihraççılarına satılacak, ancak ihraççı olmayan yatırımcılara da açık tutulacak.

Morgan Stanley'nin kripto para strateji başkanı Amy Oldenburg, lansmanı kurumun finansal altyapıyı modernize etme çabalarının bir parçası olarak nitelendirdi. Oldenburg, stablecoin ihraççılarıyla çalışmanın kurumsal müşterilere dijital yatırım çözümlerine erişimi genişlettiğini vurguladı.

Bu adım, MSIM'in dijital varlıklar alanındaki genişlemesinin bir halkası olarak görülüyor. Birim bu ay ayrıca Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) adıyla ilk kripto para borsa yatırım fonunu piyasaya sürdü. MSBT, lansmanından bu yana 172 milyon dolar net giriş topladı. Yatırım danışmanlığı iştirakleriyle birlikte MSIM'in yönetimindeki varlıklar, 1,9 trilyon dolara ulaştı.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 14:22:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.