Norveç devlet fonu Bitcoin pozisyonunu artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Norveç devlet fonu Bitcoin pozisyonunu artırdı

Norveç devlet fonu Bitcoin pozisyonunu artırdı
18.08.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç'in 1,7 trilyon dolarlık egemen varlık fonu ikinci çeyrekte Bitcoin maruziyetini yüzde 83 artırarak 11.400 BTC seviyesine çıkardı. Standard Chartered analisti Geoffrey Kendrick, bu hamlenin kurumsal Bitcoin benimsenmesinde dönüm noktası olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük egemen fonu, Strategy hisseleri üzerinden dolaylı Bitcoin yatırımını güçlendirdi.

Norges Bank Yatırım Yönetimi'nin Bitcoin stratejisi, küresel finans dünyasında büyük yankı uyandırdı. Fonun Strategy hisseleri aracılığıyla dolaylı Bitcoin yatırım yaklaşımı, diğer kurumsal yatırımcılar için önemli bir model oluşturuyor.

Norveç Q2 Verilerinde Bitcoin Yatırımında Çığır Açtı

Standard Chartered'ın küresel dijital varlık araştırmaları başkanı Geoffrey Kendrick, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan 13F başvurularını detaylı analiz etti. Kendrick'in verilerine göre Norges Bank, Q2'de BTC bazlı pozisyonunu 6.200 BTC'den 11.400 BTC'ye çıkardı.

Piyasa gözlemcisi Kendrick, bu artışın proaktif bir pozisyon olduğunu vurguladı. "Norges'in MSTR'yi dayanak varlığa maruziyet sağlamanın bir yolu olarak kullandığını görüyoruz." dedi.

Fonun pozisyonunun neredeyse tamamı Strategy hisselerinde kalırken, Metaplanet'te yaklaşık 200 BTC-eşdeğeri küçük bir ekleme yapıldı. Metaplanet, "Japonya'nın Strategy'si" olarak biliniyor.

Strategy bugün itibarıyla 628.946 BTC ile halka açık en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda. Bu Bitcoin rezervi mevcut fiyatlarla yaklaşık 74 milyar dolar değere sahip. Metaplanet ise 18.113 BTC ile yedinci sırada konumlanıyor.

Kendrick'in analizi, devlet fonlarının ve devlet kurumlarının Q1'de Bitcoin'e dolaylı maruziyetlerini artırdığını gösteren önceki mayıs araştırmasını takip ediyor.

Standard Chartered Bank, Kripto Para, Bitcoin, Norveç, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Norveç devlet fonu Bitcoin pozisyonunu artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 12:13:11. #7.13#
SON DAKİKA: Norveç devlet fonu Bitcoin pozisyonunu artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.