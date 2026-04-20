Ortadoğu gerilimi kripto para piyasasını vurdu

20.04.2026 09:02
Bitcoin, 78 bin 400 dolarlık son zirvesinden yine 75 bin dolar civarına geriledi. Ortadoğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin tetiklediği satış dalgasında toplam kripto para piyasa değeri yaklaşık 100 milyar dolar erirken altcoinler de genel düşüşe eşlik etti.

Kripto para piyasası, Ortadoğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin etkisiyle geniş çaplı satışa döndü. Bitcoin, 78 bin 400 dolar seviyesinden sonra yayım sorasında 75 bin dolar civarına kadar geriledi.

Haftanın başında 70 bin 500 dolar altından 10 haftalık zirveye kadar yükselen Bitcoin, mevcut işlemlerde son zirvesinin 3 bin doların altında işlem görüyor. Dünyanın en büyük kripto para varlığının piyasa değeri 1,5 trilyon dolar seviyesine yaklaşırken altcoinler karşısındaki hakimiyeti yüzde 57,5'e yükseldi.

Piyasadaki oynaklık, ABD ile İran arasındaki müzakerelere dair çelişkili açıklamalarla tırmandı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığına, ardından işleyişin bozulduğuna dair haberler satış baskısını derinleştirdi. Bitcoin, haftanın başında 73 bin 200 ile 75 bin 500 dolar arasındaki dar bantta işlem gördükten sonra yukarı kırılmış, ardından yönünü aşağı çevirmişti.

ALTCOİNLERDE GENİŞ ÇAPLI SATIŞ

Bitcoin'deki gerilemeye altcoin çoğunluğu eşlik etti. Ethereum (ETH), günlük yüzde 3,5'lik kayıpla 2 bin 300 dolar seviyesine geriledi. XRP 1,43 dolar seviyesinin altına inerken BNB 620 dolara doğru geri çekildi. Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX) ve Zcash (ZEC) de değer kaybı yaşayan varlıklar arasında yer aldı.

Piyasa genelindeki satışlar, toplam kripto para piyasa değerini cuma gününden bu yana yaklaşık 100 milyar dolar eritti. Toplam değer 2,62 trilyon dolar seviyesine indi.

AAVE YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Orta piyasa değerine sahip bazı tokenlarda düşüşler daha belirgin oldu. AAVE, KelpDAO ile bağlantılı iddiaların ardından yüzde 20'nin üzerinde değer kaybederek 92 dolar civarına geriledi. M tokeni yüzde 18 düşüşle 3,50 dolara indi. Pi Network'ün PI tokeni 0,185 dolar seviyesinden reddedildi ve son işlem seansında yüzde 8'i aşan kayıpla 0,175 dolara çekildi. PUMP ve Worldcoin (WLD) de satış baskısı altında kaldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 10:28:39.
