Piyasayı düşüren faiz korkusu yanlış olabilir

Faiz artırımı korkusunu besleyen başlıca unsur yükselen petrol fiyatları. Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) fiyatı, temmuz başındaki 70 dolardan 90 dolara yükseldi ve enflasyon endişesini büyüttü. Bunun ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bu ay faiz artırılacağı beklentisi güçlendi.

Bu argümanın zayıf bir yanı var. Petroldeki yükseliş, aşırı ısınan bir ekonomiden çok, büyük ölçüde İran çatışmasına bağlı arz kesintilerinden kaynaklanıyor. Yüksek enerji fiyatları kısa vadede manşet enflasyonu yükseltebilir, ancak aynı zamanda hane halkı ve şirketler üzerinde bir vergi gibi etki yapıyor. Faiz artışı gemi rotalarını açamaz veya petrol arzını artıramaz. Buna karşılık kredi akışını sıkıp ekonomik yavaşlamayı derinleştirebilir.

THORNE: FED'İN FAİZ ARTIRMASI POLİTİKA HATASI OLUR

Bazı uzmanlar Fed'in bu tabloya sıkılaşmayla karşılık vermesini açık bir hata olarak görüyor. Servet yönetimi şirketi Wellington-Altus'un baş piyasa stratejisti James E. Thorne, para politikasının manşet enflasyondaki bir sıçramaya mekanik biçimde tepki vermemesi gerektiğini savundu. Thorne'a göre bir petrol şoku "enflasyon kılığına girmiş bir büyüme şoku" ve buna karşı sıkılaşmak "ihtiyat kılığına girmiş bir politika hatası" olur.

Aynı görüşü bir başka ekonomist de dile getirdi. Moody's Analytics baş ekonomisti Mark Zandi, para politikasının ilk dersinin arz şoku karşısında tepki vermemek olduğunu belirtti. Zandi, arz şoklarına karşı bu yaklaşımın geçmişte iyi işlediğini belirterek "Faiz artırmamaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.

FED KARARINA KADAR PETROL BASKISI SÜREBİLİR

Bu görüşler Fed'in duracağı anlamına gelmiyor. CME FedWatch aracına göre Eylül toplantısında faiz artırımı olasılığı yüzde 68'e ulaştı. Bu oran, artırım senaryosunun piyasada ağırlık kazandığını gösteriyor. Thorne ve Zandi, artırım gerekçesinin piyasa fiyatlamasının ima ettiği kadar güçlü olmadığını savunuyor.

Karara kadar geçen sürede baskı sürebilir. Fed'in 16 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına kadar petroldeki yeni bir yükseliş, kripto dahil riskli varlıkları zorlamayı sürdürebilir. Teknik tarafta da bir uyarı işareti beliriyor. Bitcoin, 17 Ağustos'tan bu yana ilk kez Ichimoku bulutunun altında tutundu. Bu geçiş genellikle düşüş yönlü bir trend dönüşü olarak yorumlanıyor.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 153 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 76 bin 227 dolara kadar geriledikten sonra bu seviyeden bir miktar toparlandı.