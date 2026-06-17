Ripple Afrika havale pazarına açıldı - Son Dakika
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Ripple Afrika havale pazarına açıldı

Ripple Afrika havale pazarına açıldı
17.06.2026 14:05
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Blockchain ödeme şirketi Ripple, Afrikalı fintek devi Flutterwave'de hisse satın alarak dünyanın en hızlı büyüyen sınır ötesi ödeme pazarlarından birine girişini derinleştirdi.

Flutterwave CEO'su Olugbenga Agboola, tutarı açıklanmayan yatırımın şirketi 3,3 milyar dolar değerlediğini söyledi. Anlaşma, Ripple'a Afrika'nın hızla genişleyen ödeme ekosisteminde yer açarken Flutterwave'e finansal altyapısını büyütmek için ek kaynak sağlıyor.

Bu yatırımla Ripple, şirketin sahibi ya da ticari ortağı olmadan hissedar konumuna geldi. 35 Afrika ülkesinde faaliyet gösteren Flutterwave, son dönemde stablecoin ödeme hizmetlerini entegre ederek dijital varlık sunumunu genişletmişti.

ANLAŞMA RLUSD VE XRP LEDGER'I FLUTTERWAVE'E GETİRİYOR

Anlaşma kapsamında Flutterwave, Ripple'ın RLUSD stablecoinini, Ripple Payments'ı ve XRP Ledger'ı entegre edecek. Böylece sınır ötesi işlemlerin daha hızlı ve daha düşük maliyetli hale getirilmesi hedefleniyor. Bu adım, Ripple'ın Blockchain tabanlı ödeme ağını Afrika genelinde büyütme stratejisinin son halkası oldu. Şirket geçen yıl ekimde, Güney Afrika'nın Absa Bankası ile kurumsal müşterilere dijital varlık saklama çözümleri sunmak için iş birliği yapmıştı.

AFRİKA STABLECOIN HAVALESİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Afrika, büyük havale akışları ve daha düşük maliyetli sınır ötesi transfer talebinin etkisiyle dijital varlık ödemelerinde önemli bir büyüme pazarına dönüştü. Chainalysis'in Eylül 2025 raporuna göre Sahra Altı Afrika'da kripto benimsemesi 12 ayda yüzde 52 arttı ve 205 milyar doların üzerinde zincir üstü işlem kaydedildi. Bölge o dönemde dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü kripto pazarı oldu.

Stablecoinler bu büyümede merkezi bir rol oynadı ve uluslararası ödemeleri hızlandırıp ucuzlatan dolar bazlı bir alternatif sundu. Fırsat başka büyük ihraççıları da çekti. USDC ihraççısı Circle, bölgede havaleye odaklı USDC tabanlı ödeme hizmetlerini genişletmek için Afrikalı fintek Sasai ile ortaklık kurdu.

Dünya Bankası'na göre Sahra Altı Afrika'ya gönderilen tipik bir 200 dolarlık havalenin alıcıya maliyeti 13 ile 17 dolar arasında değişiyor. Bu rakam, Tron üzerinde USDT ile yapılan transferlerde 0,50 dolara, Ethereum üzerinde USDC ile yapılanlarda ise 2 dolara kadar düşebiliyor.

Kripto Para, Fintek, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple Afrika havale pazarına açıldı - Son Dakika

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