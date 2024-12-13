Ripple RLUSD için düğmeye bastı - Son Dakika
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Kripto Para

Ripple RLUSD için düğmeye bastı

Ripple RLUSD için düğmeye bastı

Küresel stablecoin dünyasında Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi büyük oyuncuların ardından yeni bir rakip doğuyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un yakın zamanda piyasaya sürüleceğini duyurduğu RLUSD, çapraz ödemeleri ve kripto-fiat dönüşümlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

13.12.2024 16:04
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Ripple, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (NYDFS) aldığı onayın ardından 13 milyon RLUSD stablecoin üretti. XRP Ledger ve Ethereum Blockchain ağında işlem görecek olan RLUSD, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmayı hedefliyor. Projenin Tron Blockchain'ine genişlemesi de gündemde bulunuyor. USD ve kısa vadeli UST'lerle desteklenen yeni stablecoin, 196 milyar dolarlık pazarda yerini almaya hazırlanıyor.

Ripple Stablecoin Piyasasına RLUSD ile Güçlü Giriş Yapıyor

Ripple Stablecoin verilerine göre RLUSD Hazinesi bugün iki büyük işlem gerçekleştirdi. İlk işlemde 10.399.000 RLUSD, ikinci işlemde ise 2.600.000 RLUSD basıldı. Geri kalan işlemler 100.000 RLUSD'lik daha küçük miktarlardan oluştu.

Stablecoin sektörünün 2028'de 2800 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme potansiyeli, Ripple'ın RLUSD ile piyasaya giriş yapma kararını destekliyor. RLUSD'nin USD ve kısa vadeli UST'lerle desteklenmesi, yatırımcılara güvenli bir değer saklama aracı sağlıyor.

Düzenleyici onayın alınması ve basım işlemlerinin başlaması, Ripple'ın RLUSD ile piyasaya güçlü bir giriş yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Sınır ötesi ödemeler ve likidite çözümlerine odaklanan RLUSD, stablecoin dünyasında önemli bir oyuncu olmaya aday gibi gözüküyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple RLUSD için düğmeye bastı - Son Dakika

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