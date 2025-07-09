Ripple RLUSD stablecoin piyasasında hızla yükseliyor

Ripple'ın stablecoin stratejisi meyvelerini veriyor. Hem XRP Ledger hem de Ethereum üzerinde basılan RLUSD, stablecoin pazarında güçlü bir konum elde etti. Şirketin ulusal güven-banka lisansı için yaptığı başvuru, geleneksel bankacılık kuralları altında stablecoin ihraç etme yetkisi verecek.

RLUSD Stablecoin 7 Ayda 500 Milyon Dolar Değere Ulaştı

Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarafından denetlenen bu lisans, Ripple'ın müşteri mevduatlarını doğrudan tutmasına ve RLUSD'yi federal olarak denetlenen bankaları yöneten aynı kurallar altında ihraç etmesine olanak tanıyacak.

USDC ihraççısı Circle da kurumsal müşteriler için varlık saklama yetkisi verecek düzenleyici onay olan ulusal bankacılık lisansı için başvuruda bulundu. Bu durum, stablecoin sektöründe artan rekabeti gösteriyor.

RLUSD, ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenmiş ve nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli ABD hazine bonoları ile güvence altına alınmış durumda. Bu yapı, yatırımcılara güvenli bir dijital varlık sunuyor.

RLUSD'nin piyasa değeri büyümesi, Donald Trump yönetimi altında kripto yanlısı düzenleyici ortamın ortasında gerçekleşiyor. Federal denetleyiciler, bankaların kripto hizmetleri sunmasına izin veren kuralları revize etti.

Ripple'ın stablecoin yükselişi, sektördeki daha geniş bir hızlı gelişimi takip ediyor. Verilere göre dolara bağlı tokenlar şu anda yaklaşık 250 milyar dolar piyasa değerini temsil ediyor ve bu da toplam 260 milyar dolar stablecoin piyasasının yüzde 95'inden fazlasını oluşturuyor.