Ripple RLUSD stablecoinini Japonya'da kullanıma sundu - Son Dakika
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Ripple RLUSD stablecoinini Japonya'da kullanıma sundu

Ripple RLUSD stablecoinini Japonya\'da kullanıma sundu
25.06.2026 15:05
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Ripple, dolara endeksli stablecoini RLUSD'yi düzenleyici onayın ardından Japonya'da kullanıma sundu. Stablecoin, SBI Holdings ortaklığıyla SBI VC Trade üzerinden hem kurumsal hem bireysel kullanıcılara açıldı.

Şirket, açıklamasında RLUSD'nin Japon finans holdingi SBI Holdings ve kripto kolu SBI VC Trade ile kurulan ortaklık aracılığıyla Japonya'da erişilebilir hale geldiğini duyurdu. ABD dolarına endeksli stablecoin, SBI VC Trade üzerinde kurumsal ve bireysel kullanıcıların erişimine açıldı. Adım, Ripple'ın küresel ölçekteki büyümesini sürdürdüğü bir döneme denk geldi.

Ripple'ın stablecoinlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jack McDonald, SBI Grubu ile yürütülen iş birliğinin RLUSD'yi ödemeler, tokenizasyon ve teminat yönetiminde bir köprü haline getireceğini söyledi. McDonald, "RLUSD, Japon şirketlerini ve bireyleri küresel likiditeye daha verimli biçimde bağlayacak." ifadesini kullandı.

RLUSD ELEKTRONİK ÖDEME ARACI SAYILDI

Stablecoinin Japonya'daki lansmanı, şirketin Japonya Finansal Hizmetler Ajansından (FSA) düzenleyici onay almasının ardından gerçekleşti. Açıklamaya göre FSA, RLUSD'yi Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında yeni tür bir elektronik ödeme aracı olarak sınıflandırdı.

2024'te piyasaya çıkan RLUSD, Ripple'a göre ABD doları mevduatları, kısa vadeli ABD devlet tahvilleri ve diğer nakit benzerlerinden oluşan rezervlerle 1:1 destekleniyor. Piyasa verilerine göre stablecoinin piyasa değeri 1,6 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 116,7 milyon dolar olarak kaydedildi.

JAPONYA'DA STABLECOIN HAMLELERİ ARTIYOR

Japonya son aylarda stablecoin benimsenmesi ve geliştirilmesinde belirgin bir ivme yakaladı. SBI Grubu aynı gün, Singapur merkezli fintek şirketi Startale Group ile ortaklaşa ülkenin ilk tröst bankası destekli yen stablecoini JPYSC'yi piyasaya sürdü.

Japonya'nın üç dev bankası MUFG, SMBC ve Mizuho da ortaklaşa ihraç edecekleri bir stablecoin ile Mart 2027'de sona erecek mali yıl içinde canlı ticari işlemlere başlamayı planladıklarını duyurdu.

Kripto Para, Japonya, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple RLUSD stablecoinini Japonya'da kullanıma sundu - Son Dakika

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