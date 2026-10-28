Ripple ve Robinhood kripto ortaklığını büyüttü - Son Dakika
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Ripple ve Robinhood kripto ortaklığını büyüttü

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Ripple ve Robinhood kripto ortaklığını büyüttü
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Ripple ve Robinhood, stablecoin kullanımı, şirketin nakit yönetimi ve kurumsal finansmanı kapsayan ortaklık kurdu. RLUSD, Robinhood Chain ve Bitstamp'te kullanıma açılırken ana Robinhood uygulamasına yıl sonuna kadar eklenmesi planlanıyor.

Anlaşma, Robinhood'un müşterilerine sunduğu hizmetlerin yanı sıra kendi mali işlemlerini de kapsıyor. Şirket, Bitstamp'in kurumsal işlemlerinde ödemeleri tamamlamak için XRP Ledger ağı üzerindeki RLUSD'yi kullanacak. Ripple'ın doların değerini izlemek üzere tasarladığı stablecoin, böylece ortaklığın ödeme ayağında yer alacak.

RLUSD İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ BELİRLENDİ

Ripple'ın açıklamasına göre RLUSD, Robinhood'un kendi blok zinciri olan Robinhood Chain ile şirkete ait kripto borsası Bitstamp'te erişime açıldı. Robinhood'un ana uygulamasındaki kullanım ise henüz başlamadı. Bu adımın yılın ilerleyen bölümünde tamamlanması bekleniyor.

Duyuruda Robinhood'un dünya genelinde hesabında varlık bulunan 28,6 milyon müşteriye hizmet verdiği belirtildi. RLUSD'nin uygulamaya eklenmesi, stablecoinin bireysel yatırımcılara erişimini genişletmeyi hedefliyor. Kurumsal tarafta ise Bitstamp üzerinden yürütülen işlemlerin ödemelerinde kullanılması öngörülüyor.

ROBINHOOD NAKİT YÖNETİMİNDE DE RIPPLE KULLANACAK

Robinhood, küresel nakit yönetimi için Ripple Treasury sistemini de kullanacak. Sistem, şirketin nakit ve likidite takibini, nakit akışı tahminlerini, ödemelerini ve risk yönetimini destekleyecek. Grup şirketlerinin birbirine olan borç ve alacaklarının mahsuplaştırılması da bu kapsama giriyor.

Ripple Başkanı Monica Long, iş birliğinin hem müşterilere sunulan ürünleri hem de Robinhood'un temel mali faaliyetlerini kapsadığını belirtti. Robinhood'un kripto ve uluslararası faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi Johann Kerbrat da RLUSD'nin kurumsal ödemelerde, Ripple Treasury'nin şirket operasyonlarında ve Ripple Prime'ın finansmanda kullanılacağını ifade etti.

Kurumsal finansman bölümünde iki şirket arasındaki mevcut ilişki genişletiliyor. Ripple Prime, Bitstamp'e yaklaşık 20 dijital varlıkta kredi ve teminatlı işlem finansmanı sağlıyor. Ripple Prime müşterileri de Bitstamp'te spot işlem yapabiliyor.

Bir sonraki adımda Ripple Prime'ın Bitstamp üzerindeki sürekli vadeli işlemleri de desteklemesi planlanıyor. Belirli bir vade sonu bulunmayan bu sözleşmelere yönelik desteğin yıl bitmeden devreye alınması bekleniyor.

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