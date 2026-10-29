Ripple\'dan XRP yatırımcılarına açıklama

New York'taki Swell etkinliğinde konuşan Garlinghouse, Ripple'ın XRP'den vazgeçtiği iddialarını reddetti. Şirketin XRP ekosistemine zarar vereceğini düşündüğü bir adım atmayacağını söyledi. Açıklamalar, Ripple'ın stablecoin ve kurumsal finans hizmetlerine ilişkin duyurularının yoğunlaştığı dönemde geldi.

XRP VE RLUSD İÇİN FARKLI KULLANIM ALANLARI

Garlinghouse, CoinDesk'e verdiği röportajda XRP'nin şirketin önceliği olduğunu vurguladı. Ripple'ın yalnızca XRP için yararlı gördüğü işleri yapmak istediğini belirtti. RLUSD'nin büyümesini de XRP'nin kullanımına karşı bir gelişme olarak değerlendirmedi.

BankXRP ile yaptığı ayrı röportajda ise hangi varlığın kullanılacağının işlemin ihtiyacına bağlı olduğunu anlattı. XRP'nin bazı kullanım alanlarında çok verimli olduğunu, bazılarında ise geleneksel para veya RLUSD'nin daha uygun olabileceğini söyledi.

Garlinghouse'un yaklaşımında amaç, müşterinin işlemlerinin tamamında tek bir varlığı kullanmak yerine daha geniş bir işlem hacmine ulaşmak. XRP'nin bir müşterinin işlemlerinden hiç pay almamasındansa küçük bir bölümünde kullanılmasını tercih ettiğini belirtti. Diğer ödeme araçlarının kullanılmasının bu hedefe katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Bu açıklama, Ripple'ın büyümesiyle şirketin sunduğu her hizmette XRP kullanılmasının aynı anlama gelmediğini ortaya koyuyor. Garlinghouse, XRP'yi şirketin faaliyetlerinde temel bir unsur olarak tanımlarken tüm işlemler için tek çözüm olduğunu savunmuyor.

RLUSD BÜYÜRKEN XRP VURGUSU KORUNUYOR

Ripple'ın resmî açıklamasına göre RLUSD'nin piyasa değeri 2,6 milyar dolara ulaştı. Şirket, doların değerini izlemek üzere tasarlanan stablecoinin piyasa değerinin yıl başından bu yana yüzde 88'den fazla arttığını bildirdi. RLUSD'nin ödeme, saklama ve şirketlerin nakit yönetimi gibi hizmetlerinde kullanıldığını belirtti.

Aynı açıklamada Garlinghouse, XRP gibi dijital varlıklarla para hareketlerindeki verimsizlikleri gidermeyi amaçladıklarını söyledi. Ripple, ödeme hizmetlerinin yanı sıra varlık saklama, kurumsal aracılık ve nakit yönetimini bir araya getiren bir altyapı kurduğunu ifade ediyor.

Şirket, 2026 sonunda yıllıklandırılmış ürün gelirinin 900 milyon dolar düzeyine ulaşmasını bekliyor. Bu rakam, yıl sonundaki gelir hızının bir yıla uyarlanmış karşılığını gösteriyor. Yıl boyunca elde edilmiş toplam geliri ifade etmiyor. Ripple, büyüme stratejisinde hem RLUSD'ye hem XRP'ye yer vermeyi sürdürüyor.