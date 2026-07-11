Rusya kriptoyu takibe alıyor: Her kripto işlemi izlenecek

Ülkenin kara para aklama ve şüpheli para hareketlerini takip eden mali izleme ajansı Rosfinmonitoring, yeni kripto yasasıyla birlikte ülkedeki tüm kripto işlemlerinin denetiminden sorumlu tek kurum haline gelecek. Ajans, 60 bin rubleyi (yaklaşık 785 dolar) aşan tüm kripto işlemlerine ilişkin gerçek zamanlı veri akışı alacak. Bu eşik daha önce önerilen 100 bin rubleden (1.300 dolar) düşürüldü. Ajans ayrıca 1 milyon ruble (13.000 dolar) ve üzeri değerdeki tüm sınır ötesi kripto ticaret işlemlerinin verisini de alacak.

60 bin ruble eşiğinin üzerindeki işlemlerde hem ödeyen hem alıcı tarafın tam adı veya tüzel kişi unvanı, cüzdan adresi, açık adresi, doğum tarihi ve vergi kimlik numarası bildirilecek. Daha küçük işlemlerde yalnızca ad ve cüzdan adresi istenecek. Rusya'da yerleşik kişiler ile yerleşik olmayanlar arasındaki işlemler, ayrı bir talep gerekmeden doğrudan Rosfinmonitoring'in mali istihbarat birimine iletilecek. Bildirim yükümlülüğü Rus kurumlarıyla sınırlı kalmayacak, Rus vatandaşlarının kripto verisini tutan yabancı finansal kuruluşlar da eşiği aşan işlemleri raporlamak zorunda kalacak.

DEVLET DUMASI ÇERÇEVEYİ ONAYLADI

Rusya Devlet Duması'nın Finansal Piyasalar Komitesi, kripto üzerindeki devlet denetimine ilişkin tasarıyı ikinci ve esas okuma için onayladı. Komite başkanı Anatoly Aksakov, belgenin kabulünün tavsiye edildiğini doğruladı. Değiştirilen sürüm, cüzdan adreslerinin tam olarak beyan edilmesi zorunluluğunu kaldırarak yerine yalnızca bakiye ve işlemlerin beyanını getirdi. Aksakov bunu bir gizlilik koruması olarak niteledi ve düzenlemenin, Rusya'nın çıkarlarına karşı kullanılabilecek hassas bilgilerin sızması riskine karşı vatandaşları koruyacağını söyledi.

Tasarı, gözetim çerçevesinin yanında bazı yeni izinler de getiriyor. Yasal Rus aracı kurumları ve varlık yöneticileri, uyumlu yargı bölgesi koşullarını karşılayan yabancı kripto borsalarında işlem yapabilecek. Bir değişiklikle kripto para kullanılarak borsa menkul kıymetlerinin ve Rus dijital finansal varlıklarının yasal alımına izin verilecek. Nitelikli olmayan yatırımcılar için tek bir aracı üzerinden yıllık 300 bin ruble (~3.900 $) sınırı uygulanacak ve bu işlemler en likit kripto paralarla sınırlı olacak. Yurt dışına veya üçüncü taraflara yapılan büyük tutarlı transferlere ise zorunlu iki günlük bekletme uygulanacak.

BANKALARA KRİPTODA YÜZDE 1 SERMAYE SINIRI GELİYOR

Yasa, Rusya Merkez Bankası'nın belirli kripto işlemlerini kısıtlama veya yasaklama yetkisini de genişletiyor. Bu yetki daha önce yalnızca kredi dışı finansal kuruluşlar için geçerliyken artık bankaları da kapsayacak. Merkez Bankası, kripto işlemlerinin yatırımcı çıkarlarını tehdit ettiği veya finansal sistemi istikrarsızlaştırma riski taşıdığı durumlarda yasak getirebilecek. Bankaların satın aldıkları kripto paranın değerine eşit nakit rezerv tutması gerekecek ve bankaların dijital varlık işlemlerine daha önce bankacılık grubu sermayesinin yüzde 1'i olarak önerilen yeni bir üst sınır getirilecek.

Yasanın başlangıçta 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanıyordu ancak süreç Devlet Duması'nda takıldı. Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Chistyukhin, yasa paketinin tamamının artık 1 Eylül'de yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirtti.