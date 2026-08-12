Rusya'nın seçtiği üç kripto para belli oldu - Son Dakika
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Rusya'nın seçtiği üç kripto para belli oldu

Rusya\'nın seçtiği üç kripto para belli oldu
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Rusya Merkez Bankası, yeni kripto yasası kapsamında organize piyasalarda halka açık işleme kabul edilebilecek kripto varlıkların taslak listesini hazırladı. Listede Bitcoin, Ethereum ve Tether'in stablecoini USDT yer alıyor. Taslak, nitelikli olmayan bireysel yatırımcılara yıllık alım sınırı getirirken Rusya'nın kripto politikasındaki belirgin değişime işaret ediyor.

Listedeki üç varlığın piyasa değeri ve ortalama günlük işlem hacmi gibi yasada belirlenen uygunluk ölçütlerini karşıladığı belirtildi. Taslakta bu iki göstergenin hesaplanmasında önceki iki takvim yılı esas alınıyor.

Taslak, Başkan Vladimir Putin'in 4 Ağustos'ta imzaladığı yeni yasanın ardından geldi. Yasa, Merkez Bankası'na hangi dijital paraların organize piyasalarda halka açık işleme kabul edilebileceğini belirleme ve ilgili kuralları koyma yetkisi veriyor. Düzenleme ayrıca lisanslı aracılar üzerinden alım satım, borsa işlemleri ve takasın yanı sıra dijital varlık saklama hizmetlerini de kapsıyor.

NİTELİKLİ OLMAYAN YATIRIMCIYA YILLIK SINIR

Yeni kurallara göre nitelikli olmayan yatırımcılar, her bir lisanslı aracı üzerinden yılda 300 bin rubleye, yani yaklaşık 3.650 dolara kadar kripto para alabilecek. Nitelikli yatırımcılar ise borsada ve tezgâh üstü piyasalarda işlem gören kripto varlıklar için herhangi bir alım sınırıyla karşılaşmayacak.

Merkez Bankası, statüsü ne olursa olsun tüm yatırımcıların işlem öncesinde uygunluk testinden geçmesi gerekeceğini duyurdu. Düzenleyiciye göre bu kısıtlamalar, nitelikli olmayan yatırımcıları kripto fiyatlarındaki sert ve öngörülemeyen hareketlerden korumak için tasarlandı. Bu nedenle bu yatırımcılara yalnızca en likit varlıklar sunulacak.

Öte yandan yasa, nitelikli yatırımcıları yalnızca bu üç varlıkla sınırlamıyor. Nitelikli yatırımcılar, düzenleyici çerçeveye tabi olmak kaydıyla başka kripto paralarla da alım satım yapabilecek. Yabancı stablecoinler ise genel olarak diğer kripto paralarla aynı düzenleyici koşullara bağlı tutulacak.

Adım, Rusya'nın son bir yılda kripto sektörüne yönelik tavrındaki değişimi yansıtıyor. Ülkede özel bankalar kripto hizmetleri sunmaya başlarken Rusya, kripto işlemlerini lisanslı aracılar ve organize piyasalar üzerinden düzenlemeye hazırlanıyor. Taslakta Batı yaptırımlarına ilişkin bir gerekçe yer almıyor.

Taslakta USDT'ye de yer verildi. Stablecoin ihraççısı Tether, daha önce yaptırım listesindeki Rus borsalarıyla bağlantılı milyonlarca dolarlık USDT'yi dondurmuştu. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina imzalı taslak için görüşler 24 Ağustos'a kadar toplanacak. Taslak kabul edilirse düzenleme, resmî olarak yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

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Son Dakika Kripto Para Rusya'nın seçtiği üç kripto para belli oldu - Son Dakika

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