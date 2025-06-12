Sam Altman destekli World projesi USDC\'yi bünyesine kattı

Stablecoin ihraççısı Circle, yaptığı açıklamada USDC'nin OpenAI CEO'su Sam Altman'ın kripto projesi World'de canlı olduğunu belirtti. Bu karar, her iki Blockchain projesinin de Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük ilerlemeler kaydetmesinin ardından gerçekleşti. Circle geçen hafta New York Menkul Kıymetler Borsası'nda hisselerinin erken işlemlerde yükselmesine neden olan beklenen halka arzda işlem görmeye başlamıştı.

Circle ve World Stratejik Ortaklığını Duyurdu

World, yaptığı açıklamada "World'de yaklaşık iki milyon insan zaten World App cüzdanlarında köprülenmiş USDC'ye sahipti." dedi. Platform, bunun artık doğrudan Circle tarafından sağlanan yerel USDC'ye yükseltildiğini belirtti. World'ün 160'tan fazla ülkede 27 milyondan fazla kullanıcısıyla benzersiz bir şekilde küresel olarak dağıtıldığını vurguladı.

Circle ayrıca zincirler arası transfer protokolü CCTP V2'nin de World Blockchain ağında canlı olduğunu açıkladı. Bu teknoloji desteklenen zincirler arasında USDC transferini daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirecek. Geliştiricilerin, işletmelerin ve tüketicilerin hızlı ve kolay bir şekilde fon transfer edebilmesi ve DeFi birleştirilebilirliğinden tam olarak faydalanabilmesi anlamına geliyor.

World yakın zamanda Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Nashville ve San Francisco dahil olmak üzere altı Amerikan şehrinde başladı. World ID'ye kaydolan kullanıcılar doğrulama için iris taramasından geçiyor ve ardından WLD tokenları alıyorlar. Projenin ardındaki temel ilke, giderek artan yapay zeka odaklı internette insanları botlardan ayırt edebilecek altyapı inşa etmektir.

World ayrıca kullanıcıların WLD tokenları ve diğer dijital varlıkları kullanarak ürün ve hizmetler için ödeme yapmalarına olanak tanıyacak bir Visa kartı çıkarma planlarına sahip. ABD lansmanını desteklemeye yardımcı olmak için World, geçen ay proje yatırımcıları Andreessen Horowitz ve Bain Capital Crypto'ya 135 milyon dolar değerinde WLD sattı.