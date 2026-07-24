Samsung beklenen kripto adımını attı - Son Dakika
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Samsung beklenen kripto adımını attı

Samsung beklenen kripto adımını attı
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, mobil ödeme ve ödül platformu Samsung Wallet'ı stablecoin desteği ekleyerek dijital varlıkları da kapsayacak biçimde genişletmeyi planlıyor. Şirket, ödemeleri, ödülleri ve dijital varlıkları tek bir cüzdan deneyiminde birleştirmeye yöneliyor.

Samsung ürün müdürü Lee Dinham, yıllık Galaxy Unpacked tanıtımında Samsung Wallet'ın nakit ve tasarrufun ötesine geçeceğini ve stablecoinler dahil yeni dijital değer biçimlerini benimseyeceğini söyledi. Dinham'a göre bu adım, Samsung'u bir akıllı telefona yerel stablecoinleri getiren ilk büyük mobil markalardan biri yapacak ve hızlı, güvenilir dijital değer transferlerine imkân tanıyacak.

Stablecoin duyurusu, şirketin blok zinciri tabanlı varlıkları daha geniş mobil ekosistemine katma yolundaki son adımı oluşturdu. Samsung, planlanan cüzdan işlevi için hangi stablecoinleri destekleyeceğini, bir lansman takvimini ya da iş ortaklarını henüz açıklamadı.

SAMSUNG DAHA ÖNCE COINBASE İLE İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETMİŞTİ

Samsung, Ekim 2025'te ABD'li kripto borsası Coinbase ile ortaklığını genişletmiş ve ABD'deki Galaxy kullanıcılarının doğrudan Samsung Wallet üzerinden kripto satın almasına imkân tanımıştı. Entegrasyon başlangıçta ülkedeki 75 milyondan fazla Galaxy kullanıcısını hedef alıyor, daha geniş bir açılım da planlanıyordu. Samsung Wallet halihazırda ödeme kartlarını, ödülleri ve diğer hizmetleri bir araya getiriyor. Şirketin yakın zamanda tanıttığı Galaxy Card ise büyüyen finansal ekosistemine bir katman daha ekliyor.

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