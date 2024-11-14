Satan bin pişman! İlk çıktığında 100 dolarlık PEPE alan şimdi paraya para demiyor - Son Dakika
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Kripto Para

Satan bin pişman! İlk çıktığında 100 dolarlık PEPE alan şimdi paraya para demiyor

Satan bin pişman! İlk çıktığında 100 dolarlık PEPE alan şimdi paraya para demiyor

Kurbağa yüzlü memecoin PEPE'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 77 artarak 0,000024 dolardan işlem gördü. Popüler kripto borsalarının PEPE listeleme haberlerinin ardından müthiş bir artış yaşayan memecoin ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, 2023 yılında ilk çıktığında 100 dolarlık PEPE alsaydınız bugün ne kadarınız olurdu?

14.11.2024 15:22  Güncelleme: 15:29
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PEPE coin, 2023 yılının nisan ayının ortalarında piyasaya sürüldü ve başlangıçta büyük ilgi gördü. Ancak zamanla popülaritesini rafa kaldırdı ve dikkatlerden uzaklaştı. Ancak memecoin'in büyük kripto borsaları tarafından listelenmesi rallinin fitilini ateşledi.

Erken satış yapanlar pişman görünürken, 2023'te PEPE coin'e yatırım yapanların şimdi elinde ne kadar servet olacağı merak konusu oldu. Biz de sizler için geriye yönelik analiz yaptık ve ağızları açıkta bırakacak o sonuçları derledik...

AÇILIŞTA 100 DOLARLIK PEPE ALSAYDINIZ BUGÜN NE KADARINIZ OLURDU?

PEPE, 17 Nisan 2023'te 0,00000002764 ile 0,00000007957 dolar arasında işlem gördü. Memecoin o sabah 0,0000005685 dolardan işleme açıldı.

Açılış fiyatından 100 dolarlık bir yatırımla 1.759.014.951,63 PEPE satın alınabilirdi.

Haberin yazımı sırasında PEPE için 0,0000184 dolarlık bir fiyat baz alındığında, 100 dolar bugün 32.365,88 dolar değerinde olacaktır.

Bu da yaklaşık 19 ayda yüzde 32.265,9'luk bir getiri anlamına geliyor.

PEPE 13 Kasım Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00001944dolara ulaştı ve borsa listelemelerinden sonra güçlü bir ilgi görmeye devam edebilir. Asıl soru, coin'in yükselmeye ve ilgiyi korumaya devam edip etmeyeceği ya da eski yatırımcıların listelemeleri nakde çevirmek için bir fırsat olarak kullanıp kullanmayacağı olacak. Tüm bu soruların yanıtlarını da önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Kripto Para, Ekonomi, Finans, Borsa, Coin, Pepe, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Satan bin pişman! İlk çıktığında 100 dolarlık PEPE alan şimdi paraya para demiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bilgehan Göktürk:
    Bırakın bu pepeleri mepeleri boş işler bunlara para yatırılmaz.Buna para yatırma kadar gidin iddaa oynayın daha mantıklı...Sonuçta ikisindede kaybedeceksiniz... 6 7 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    Şubat'ta 10 bin tlik alsaymisiz şuan 2 milyon 750 bin TL yapardı ötesini berisini bilmem 1 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    hesaplama yanlis 1 dolsrlik alsaydi % 32 bin yaparsi %3200 artimis 1 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Çok pis çakacaklar zenginler ve kurumsal arasında keriz silkeleme.. 0 0 Yanıtla
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