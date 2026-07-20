Saylor Bitcoin'in en tartışmalı önerisine ağırlığını koydu - Son Dakika
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Saylor Bitcoin'in en tartışmalı önerisine ağırlığını koydu

Saylor Bitcoin\'in en tartışmalı önerisine ağırlığını koydu
20.07.2026 11:00
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Strategy icra kurulu başkanı Michael Saylor, Bitcoin ağındaki parasal olmayan işlemleri sınırlamayı amaçlayan geçici bir yazılım çatalı olan BIP-110'un neden kötü bir fikir olduğunu 110 maddede anlattı. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin hazinesini yöneten isim, önerinin amacını paylaştığını ancak çözüm yöntemine katılmadığını belirtti.

"110 Reasons BIP 110 Is a Bad Idea" başlıklı yaklaşık 3.700 kelimelik yazı, sosyal medyada pazar öğleden sonrasına kadar 840 binden fazla görüntülendi. Saylor, yazıda tarafsız kurallar, sağlam bir uzlaşı, açık piyasalar ve izinsiz yenilik savunusu yaptı. Yönetici, saygı duyduğu birçok Bitcoin destekçisinin BIP-110'u desteklediğini, doğrulamayı erişilebilir tutmak, düğüm operatörlerini istenmeyen maliyet ve içerikten korumak ve Bitcoin'i genel amaçlı veri depolama yerine sağlam paraya odaklı tutmak istediklerini kaydetti. Saylor, bu kaygıları ciddi bulduğunu ve amaçları paylaştığını, ancak çözüm konusunda ayrıştığını söyledi.

Saylor'a göre uzlaşı kuralları, geçerli ve ücret ödeyen işlemlerin amacını yargılayamaz, buna kalkışması da gerekmez. Yöneticiye göre itiraz edenler istenmeyen veriyi kullanmayı, aktarmayı, dizinlemeyi ya da madenciliğini yapmayı reddedebilir, herhangi bir uzlaşı kuralının ise algılanan niyet yerine kanıtlanmış bir hizmet engelleme ya da doğrulama riskini hedeflemesi gerekir. Saylor yazısını, Bitcoin'in saflık bekçilerine değil tarafsızlık bekçilerine ihtiyaç duyduğunu belirterek kapattı.

BIP-110 VERİ AĞIRLIKLI İŞLEMLERE YEDİ KISITLAMA GETİRİYOR

Ekim 2025'te ilk kez BIP-444 olarak yayımlanan BIP-110, Bitcoin Core'un v30 sürümünün OP_RETURN veri sınırlarını kaldırmasının ardından gündeme geldi. Öneri, veri ağırlıklı işlemlere yedi kısıtlama getiren bir yıllık geçici bir yazılım çatalı olarak tasarlandı. Amacı, dijital koleksiyon niteliğindeki Ordinals kayıtlarının ve keyfi verilerin ağı meşgul etmesini durdurup Bitcoin'in ana kullanımını uçtan uca bir nakit sistemi olarak korumak.

Öneriyi takma adlı bir Bitcoin geliştiricisi, Ocean protokolünün kurucusu Luke Dashjr'ın desteğiyle ortaya attı. Karşı çıkanların arasında ise Blockstream'in üst yöneticisi Adam Back yer alıyor. Back daha önce BIP-110'u başkalarını denetleme çabası olarak nitelendirmiş ve Bitcoin'in merkeziyetsizliğinin kimsenin görüşünü başkalarına dayatamaması anlamına geldiğini savunmuştu. Destekçiler ise Ordinals kaynaklı şişkinliği ağ için ciddi bir tehdit olarak görüyor ve bir yıllık geçici sınırın uzun vadede ücret ödeyen işlemleri geçersiz kılmayacağını öne sürüyor.

DÜĞÜM DESTEĞİ YÜZDE 1'İN ALTINDA

BIP-110, bir Bitcoin blok döneminde blokları doğrulayan düğümlerin yüzde 55'i öneriyi desteklemedikçe devreye girmeyecek. Öneride, zorunlu sinyalizasyon döneminin 961.632 numaralı blok dolayında, tahminen 7 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. Uygulayan düğümler bu dönemde sinyal vermeyen blokları reddetmeye başlayacak. Ancak kamuya açık izleme aracına göre sinyal veren bloklar mevcut zorluk döneminin yalnızca yüzde 0,86'sını oluşturuyor ve bu oran şimdiye dek yaklaşık yüzde 1'i hiç aşmadı.

Mevcut seviyeler korunursa BIP-110 düğümleri, sinyal vermeyen madencilerin ürettiği neredeyse tüm blokları reddedecek ve bu da azınlık bir zincire ayrılma riski doğuracak. Ocean'ın geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Jason Hughes, düğüm desteğini yüzde 7 ile 15 arasında tahmin ederek önerinin başarısızlığa doğru gittiğini savundu. Anlaşmazlık, Ordinals faaliyetinin tarihi diplere yakın seyrettiği bir döneme denk geldi. Ağustos 2023'teki zirvesinde günde 400 binden fazla olan Ordinals kaydı, son bir ayda günde 10 binin altına indi.

SAYLOR 54 MİLYAR DOLARLIK BİTCOİN GRAFİĞİNİ PAYLAŞTI

Saylor'ın bu çıkışı, hazinesi 12 Temmuz itibarıyla ortalama 75.476 dolar maliyetle 843.775 Bitcoin tutan şirketi için ender bir protokol yönetişimi girişimi oldu. Yönetici, yazının ardından pazar sabahı şirketin Bitcoin alım geçmişini gösteren bir grafiği "Sırada ne var?" notuyla paylaştı. Grafik, gösterilen maliyet tabanının yaklaşık 9,4 milyar dolar altında, 54,28 milyar dolar değerinde bir varlık gösterdi.

Saylor'ın pazar günkü grafik paylaşımları geçmişte çoğu kez pazartesi günü açıklanan alımların habercisi olmuştu, ancak bu sinyalin güvenilirliği azaldı. Örneğin 5 Temmuz'daki bir paylaşımın ardından şirket tarihinin en büyük Bitcoin satışı açıklanmış, önceki hafta gelen benzer bir paylaşımı ise hiçbir işlem içermeyen bir bildirim izlemişti. Strategy, pazar günü sona eren hafta için herhangi bir işlemi doğrulamadı.

Michael Saylor, Kripto Para, Yazılım, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Saylor Bitcoin'in en tartışmalı önerisine ağırlığını koydu - Son Dakika

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