SEC hisse işleminde yeni bir döneme hazırlanıyor - Son Dakika
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SEC hisse işleminde yeni bir döneme hazırlanıyor

SEC hisse işleminde yeni bir döneme hazırlanıyor
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ülkedeki hisse piyasalarında 24 saat işlem düzenine geçişi görüşmek için eylül ayında kamuya açık bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. Adım, kesintisiz işlemi uzun süredir sunan kripto borsalarının modeline yaklaşan bir eğilime işaret ediyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, ABD hisse piyasalarında yeni bir güne ve geceye doğru ilerlediklerini söyledi. Atkins, gece işlemine açılmayla birlikte ABD hisse piyasalarının halihazırda kesintisiz işlem gören piyasalarla uyumlanması ihtimalinden heyecan duyduğunu belirtti.

Toplantı 17 Eylül'de Washington'daki SEC merkezinde yapılacak. Düzenleyiciye göre görüşmeler, gece işlemini desteklemeye yönelik hazırlıkları, 24 saatlik bir piyasada operasyonları ve dayanıklılığı kapsayacak.

KÜRESEL BORSALAR İŞLEM SAATLERİNİ UZATIYOR

Toplantı, giderek daha fazla küresel borsanın 24 saate yakın işlem sunduğu ya da planladığı bir döneme denk geldi. Bu eğilim, bireysel yatırımcılara kripto borsalarının uzun süredir sağladığı kesintisiz işlem imkânını taşıyor. Londra Borsası'nın 2027 başında bir gece işlem mecrası başlatmayı planladığı belirtiliyor. Nasdaq ise mart ayında, hisse piyasasında haftada beş gün 24 saat işlem sunmak için ABD düzenleyicileriyle görüşmelere başladığını açıklamıştı. Borsa, "düzenleyici onay ve uyum" koşuluyla bu hizmeti 2026'nın ikinci yarısında devreye almayı hedefliyor.

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Son Dakika Kripto Para SEC hisse işleminde yeni bir döneme hazırlanıyor - Son Dakika

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